Noi dezvăluiri în scandalul care îl are în centrul atenției pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia. Companii asociate cu Alice Huang, femeia de afaceri din China cu care acesta a avut o relație extraconjugală, au folosit echipamente informatice în valoare de sute de milioane de dolari pentru a obține finanțare destinată industriei inteligenței artificiale din China.

O investigație publicată miercuri, 25 noiembrie, de Reuters scoate la iveală documente financiare care nu au mai fost prezentate public până acum.

Acestea indică existența a până la 764 de servere și module de calcul, evaluate la 270 de milioane de dolari. Alte echipamente, utilizate pentru conectarea serverelor în rețea, valorează 31 de milioane de dolari.

Legăturile de afaceri ale amantei șefului Nvidia

În centrul investigației se află Century Litong, companie parteneră a Nvidia, specializată în furnizarea de capacitate de calcul. În perioada mai-decembrie 2024, compania a încheiat cinci contracte de leasing pentru până la 512 servere, evaluate la aproximativ 200 de milioane de dolari. O mare parte dintre echipamente figurează în documente ca fiind amplasate într-un centru de date din Shanghai.

Alte 252 de module de calcul au fost folosite drept garanție pentru un împrumut de 70 de milioane de dolari, acordat în aprilie 2026 de Ping An Bank unei companii asociate cu sora lui Alice Huang. Documentele analizate de Reuters dezvăluie și legături de afaceri între mai multe societăți, Huang Yu, sora femeii de afaceri, și Kang Wei, soțul acesteia.

Statele Unite au trecut Megaspeed pe lista neagră

Departamentul Comerțului din Statele Unite a inclus luni compania Megaspeed pe lista entităților supuse restricțiilor comerciale.mCompania cu sediul în Singapore, condusă anterior de Alice Huang, este investigată în legătură cu suspiciunile privind transferul către China al unor cipuri Nvidia supuse restricțiilor americane la export.

Potrivit publicației The Verge, autoritățile americane investighează compania încă din 2024. Megaspeed a respins acuzațiile privind eventualele încălcări ale legii și a precizat că Alice Huang a părăsit compania în august 2025. Documentele analizate de Reuters nu demonstrează însă că serverele identificate conțineau procesoare interzise la export către China.

Jensen Huang a revenit la conducerea Nvidia după doar 11 zile

Dezvăluirile vin la scurt timp după revenirea lui Jensen Huang la conducerea gigantului american. Acesta demisionase la începutul lunii noiembrie, în urma scandalului provocat de relația extraconjugală cu Alice Huang. După numai 11 zile, omul de afaceri a fost reinstalat în funcția de director general. Potrivit Wired, revenirea sa a avut loc înainte ca investigația internă a consiliului de administrație să fie finalizată.