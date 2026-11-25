Cea mai mare pensie contributivă din România ajunge la aproximativ 120.000 de lei pe lună, aproape dublu față de cea mai mare pensie de serviciu, de 67.000 de lei. Datele au fost prezentate de Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), potrivit Profit.ro.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului. Șefa Casei de Pensii a explicat că suma a fost stabilită în baza contribuțiilor achitate de beneficiar pe parcursul vieții profesionale.

„Cea mai mare pensie în sistemul public este o pensie de contributivitate: 120.000 de lei. Este în funcție de contribuție. Persoana respectivă a contribuit foarte mult în sistemul de pensii”, a declarat Robu.

Cea mai mare pensie de serviciu îi revine unui fost magistrat

Potrivit unor declarații anterioare ale președintei CNPP, cea mai mare pensie de serviciu din România îi aparține unui fost magistrat. Acesta beneficiază de o pensie de aproximativ 67.000 de lei pe lună. Diferența dintre cele două pensii este de aproximativ 53.000 de lei lunar.

Spre deosebire de pensiile stabilite exclusiv în funcție de contribuțiile plătite, pensiile de serviciu pot include și o componentă necontributivă, finanțată de la bugetul de stat.

Distincția dintre cele două componente a fost analizată și de CCR. În decembrie 2024, judecătorii constituționali au declarat neconstituțională formula de impozitare progresivă a pensiilor. Printre motivele invocate s-a numărat lipsa unor criterii suficient de clare pentru delimitarea componentei contributive de cea necontributivă.

Guvernul exclude reducerea pensiilor

Premierul Luca Niculescu a declarat recent, într-un interviu pentru Financial Times, că România va continua să reducă deficitul bugetar în 2027, însă fără să taie pensiile sau beneficiile sociale.

Executivul urmărește să reducă deficitul bugetar la 5,2% din PIB anul viitor. Printre măsurile avute în vedere se numără comasarea unor ministere și agenții, reorganizarea administrației locale și regionale, dar și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor.

Reducerea pensiilor și a ajutoarelor sociale rămâne însă un subiect sensibil pentru social-democrați, care au părăsit precedenta coaliție de guvernare pe fondul neînțelegerilor privind măsurile de austeritate.