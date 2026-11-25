Edward Iordănescu a fost numit în funcția de antrenor al clubului englez Watford FC. Anunțul a fost publicat pe canalele de comunicare ale grupării care evoluează în a doua ligă a fotbalului din Anglia, Championship.

Clubul englez Watford FC a confirmat pe site-ul oficial instalarea lui Edward Iordănescu în funcția de antrenor al echipei de seniori. Conducerea formației de pe Vicarage Road a optat pentru tehnicianul român în urma discuțiilor purtate pentru preluarea băncii tehnice.

Iordănescu își începe activitatea la echipa engleză și va coordona pregătirea lotului în vederea partidelor din calendarul competițional al Championship.

Declarațiile lui Edward Iordănescu la prezentare

Cu ocazia prezentării la gruparea engleză, tehnicianul român a transmis un mesaj prin intermediul canalelor de comunicare ale clubului.

„Sunt extrem de mândru să fiu la acest club”, a declarat Edward Iordănescu după semnarea contractului cu Watford FC. Tehnicianul a subliniat responsabilitatea pe care o implică preluarea echipei și obiectivul de a obține rezultate prin organizare și muncă în cadrul clubului.

Parcursul profesional al tehnicianului român

Înainte de a ajunge în fotbalul englez, Edward Iordănescu a activat ca selecționer al echipei naționale a României. Sub comanda sa, reprezentativa României a obținut calificarea la Campionatul European din 2024 și a încheiat pe primul loc grupa din preliminarii, reușind ulterior accesul în faza optimilor de finală ale turneului final găzduit de Germania.

La nivel de club, antrenorul a mai pregătit în carieră formații precum FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Astra Giurgiu, CSKA Sofia, Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureș și Fortuna Brazi. În palmaresul său figurează titlul de campion al României, Cupa României și Supercupa României, trofee cucerite pe banca echipei CFR Cluj.

Watford traversează o perioadă dificilă în Championship

Watford FC evoluează în EFL Championship, al doilea eșalon valoric al sistemului competițional din Anglia. Clubul își dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul Vicarage Road, arenă situată în orașul Watford.

Echipa are ca obiectiv acumularea de puncte în clasament pentru a rămâne în lupta pentru promovarea în Premier League, competiție în care formația a evoluat ultima dată în sezonul 2021-2022. Edward Iordănescu devine astfel un alt antrenor român care activează în fotbalul profesionist din Anglia, urmând să debuteze pe banca tehnică a formației în următoarea etapă de campionat.