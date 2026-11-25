Toaleta din curte, o realitate acceptată tacit

Unele probleme cunoscute de toată lumea ajung să pară aproape normale tocmai pentru că sunt ținute mult timp la distanță.

Printre ele se numără situația elevilor nevoiți să iasă în curte ca să meargă la toaletă în timpul orelor, indiferent de vreme sau de anotimp.

Subiectul revine din când în când în dezbaterea publică. Cu toate acestea, realitatea care persistă în România secolului XXI nu mai stârnește suficientă revoltă ca să fie tratată ca o prioritate.

Designul, dus în zona infrastructurii de bază

Arhitectura este privită tot mai des dintr-o perspectivă în care rolul social contează cel puțin la fel de mult ca aspectul estetic. Această perspectivă se vede de la dezbaterile unei comunități de pasionați de design până la casele construite pentru familii vulnerabile sau la refacerea toaletelor din școli.

Toaletele din curte au fost punctul de pornire al unui proiect care duce designul spre un teren mai puțin spectaculos, dar cu mult mai necesar: infrastructura elementară a școlilor.

Prin campania bLoo, o echipă care a pornit de la pasiunea pentru design construiește sau reface complet grupuri sanitare moderne, cu încălzire și apă caldă, chiar în interiorul unităților de învățământ defavorizate.

România are încă foarte multe școli cu toaleta în curte, arată sursa citată. Se vorbește despre faptul că România este ultima țară europeană în care toaletele se află încă în fundul curții, însă școlile ocupă prea puțin loc în această discuție, a explicat Omid Ghannadi pentru casalux.ro.

„Școlile nu sunt locuințele oamenilor, ele țin de un mecanism care are legătură cu educația, sănătatea și igiena”, a subliniat el.

Pe teren, nu de la birou

Inițiativa nu s-a născut dintr-o analiză teoretică făcută la birou. Echipa a mers în școli ca să vadă condițiile reale și să înțeleagă ce ar presupune o intervenție.

Primul drum a dus-o în județul Giurgiu, aproape de București, unde a găsit, într-o singură vizită, patru școli care aveau nevoie de lucrări.

Mai mult decât câteva cabine

La prima vedere, o toaletă amenajată într-o școală nu pare o provocare deosebită pentru un arhitect. Lucrurile s-au dovedit însă mult mai complicate decât păreau la pornire. Pe lângă cabine, obiecte sanitare și finisaje, clădirile existente trebuie aduse la standarde tehnice și sanitare stricte.

Conducerile celor patru școli din Giurgiu au acceptat să mute clasele, astfel încât să rămână libere încăperi pentru noile toalete. Această disponibilitate a deschis calea spre o soluție, fără să facă dificultățile să dispară.

Câte cabine și câte lavoare sunt necesare se calculează după numărul de elevi și după normele în vigoare.

La acestea se adaugă instalațiile, sursa de apă, presiunea de care e nevoie, scurgerea, capacitatea rețelei electrice și eventualele lucrări în exterior, toate într-o clădire gândită inițial fără o asemenea intervenție.

Presiunea apei, o problemă aparent minoră, a fost pentru echipă o lecție importantă, potrivit sursei citate.

Un branșament nou nu înseamnă automat că instalația face față atunci când mai multe cabine sunt folosite în același timp, cum se întâmplă în pauze. Dacă rezervoarele se umplu prea încet, toaletele nu pot funcționa cum trebuie.

Au fost necesare și alte modificări care nu fuseseră anticipate, de la montarea unui boiler până la capacitatea instalației electrice de a susține echipamentele planificate de la început.

Primul proiect a devenit astfel un exercițiu de învățare, iar soluțiile tehnice au fost deja ajustate pentru lucrările care urmează.

Tântava, primul proiect încheiat

Prima școală în care proiectul s-a concretizat este Școala Gimnazială Nr. 2 din Tântava, județul Giurgiu, unde învață elevi de clasele V-VIII.

Echipa a terminat amenajarea și montajul mobilierului în aproximativ o lună și jumătate. Lucrarea nu se rezumă însă la partea funcțională. Vor urma semnalistica, elementele grafice și decorațiunile, al căror rol merge dincolo de o simplă personalizare vizuală.

Pe pereți vor apărea și informații despre cum se folosesc corect toaletele, un detaliu care spune mult despre situația găsită pe teren.

Unii copii nu au toaletă în casă, iar pentru ei instalațiile sanitare moderne nu sunt ceva obișnuit. Omid Ghannadi povestește că directoarea școlii i-a spus că există elevi care nici acasă nu au toaletă în interior și nu știu cum să o folosească.

Din această perspectivă, designul primește un rol nou. Dincolo de materiale rezistente, proporții sau o amenajare unitară, el ajunge să privească și felul în care un spațiu poate educa și poate ajuta la schimbarea unor obiceiuri.

De la o școală de design la intervenții sociale

Originile inițiativei duc cu peste opt ani în urmă, la Inside Academy, școala de design pe care Omid Ghannadi a înființat-o împreună cu designerul Alina Vâlcu.

Scopul de la început nu era neapărat formarea unor noi generații de designeri, ci familiarizarea oamenilor cu acest domeniu. La cursurile non-formale au venit participanți cu meserii foarte diverse, de la medici și judecători până la oameni din multe alte domenii.

Cu timpul, comunitatea a devenit o resursă valoroasă, folosită atât pentru schimbul de idei, cât și pentru proiecte concrete.

Vadu Lat, al doilea șantier

La Vadu Lat, tot în județul Giurgiu, se lucrează deja la al doilea proiect al campaniei. Intervenția include atât grădinița, cât și școala primară, cu toalete separate pentru fete, pentru băieți și pentru preșcolari.

În cazul celor mici, accentul cade și pe siguranță și supraveghere. Cabinele sunt potrivite vârstei lor și au separatoare prin care educatoarea îi poate urmări pe copii.

Lecțiile de la Tântava au schimbat și felul în care se planifică lucrările. Acolo unde se poate, lucrările zgomotoase sau dificile vor fi programate în vacanțele școlare, ca să nu fie perturbată activitatea școlilor.

Finanțarea și constructorii, principalele obstacole

Pe lângă proiectare și execuție, echipa se lovește de două probleme mari: finanțarea și găsirea unor constructori dispuși să lucreze în aceste localități.

Potrivit estimărilor, o intervenție costă între 35.000 și 50.000 de euro, fără cheltuielile administrative. Suma depinde de mărimea școlii, de numărul de cabine și de lucrările necesare în exterior.

Ca să poată continua, asociația caută companii și donatori care să finanțeze proiectele, precum și echipe tehnice capabile să execute lucrările.