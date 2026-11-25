Andrei Daniel Lacanu, un român de 26 de ani, candidează la funcția de primar al orașului italian Abbiategrasso, situat în apropiere de Milano. Originar din Galați, tânărul este susținut de coaliția de centru-stânga la alegerile locale din primăvara anului 2027.

Românul și-a lansat oficial candidatura în Piața Marconi, din centrul orașului. Acesta își propune să pună capăt celor zece ani de administrație de centru-dreapta și face apel la formarea unei coaliții cât mai largi.

„Abbiategrasso este orașul în care am crescut și unde mi-am pus rădăcinile, și unde acum am decis să mă implic. Acesta este și casa mea”, a declarat Andrei Lacanu pentru presa italiană.

Cine este Andrei Lacanu

Născut în anul 2000, la Galați, tânărul a ajuns în italia când avea doar doi ani, după ce părinții lui au decis să emigreze. A urmat cursurile Liceului Clasic European ESABAC din Milano, iar ulterior a absolvit studiile de științe politice și relații internaționale la Universitatea din Bologna. În timpul anilor de studiu a participat și la proiecte precum Parlamentul European al Tineretului.

Interesul pentru politică a apărut încă din adolescență. În 2019, românul s-a înscris în Partidul Democrat (PD) și în organizația de tineret a acestuia.

Trei ani mai târziu, a obținut un mandat de consilier municipal, cu 161 de voturi, fiind cel mai votat candidat al partidului. În prezent, este consilier local în opoziție și ocupă funcția de secretar adjunct al filialei locale a Partidului Democrat.

„Ei au avut curajul să plece, eu vreau să am curajul să rămân”

În discursul de lansare a candidaturii, Andrei Lacanu a vorbit despre decizia părinților săi de a părăsi România pentru le oferi copiilor lor un viitor mai bun. Tânărul își dorește ca locuitorii din Abbiategrasso să nu fie nevoiți să facă aceeași alegere pentru a-și construi o carieră sau pentru a-și întemeia o familie.

„Ei au avut curajul să plece, eu vreau să am curajul să rămân. Nu pot accepta ca atâția băieți și fete să nu reușească să-și găsească un viitor aici, la Abbiategrasso, unde eu, dimpotrivă, mi-am găsit un viitor. Nu vreau să mă resemnez la ideea că acesta este un teritoriu de părăsit atunci când un tânăr dorește să-și întemeieze o familie”, a afirmat el.

În cursa electorală, românul va beneficia și de sprijinul listei „Bià come la vuoi tu”. Acesta a făcut apel la implicarea comunității în dezvoltarea orașului, precizând că schimbarea administrației nu poate fi rezultatul eforturilor unui singur om.