Delegația română, la audiența generală

Sportivii au fost la audiența generală a Papei împreună cu Mihai Covaliu, care conduce Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), și cu George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

O rachetă din anul de glorie al lui Năstase

Papa Leon al XIV-lea este un pasionat de tenis, iar Ilie Năstase i-a adus o rachetă din 1976. Fostul număr unu mondial a câștigat în acel an mai multe turnee internaționale, arată sursa citată.

Un tricou de la Mondialul din America

Gheorghe Hagi, acum selecționer al României, a ales ca dar un tricou al naționalei de la Campionatul Mondial din 1994.

Turneul s-a jucat în Statele Unite ale Americii, țara în care s-a născut Suveranul Pontif. Pe tricou este scris mesajul „Credință, respect și recunoștință”.

Darurile Nadiei Comăneci, cu gândul la Los Angeles

Nadia Comăneci i-a oferit Papei o bluză de trening a României și o șapcă pe care scrie LA 2028. Șapca poartă semnăturile fostei gimnaste și ale soțului ei, Bart Conner.

Apelul Papei la pace

În Piața Sfântul Petru, la audiența generală la care a fost și delegația României, Papa Leon al XIV-lea a vorbit despre pace și a cerut oprirea conflictelor armate.

După întâlnirea cu liderul Bisericii Catolice, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile trăite la Vatican.

„A fost o zi specială, să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10. Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit Vatican News.