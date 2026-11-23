Primăria Oradea nu le va mai oferi angajaților vin de Crăciun, după ce instituția a apărut într-un clasament național al achizițiilor de alcool. Primarul Florin Birta a decis să pună în locul vinului coșuri-cadou, pe fondul temerilor privind un nou control al Camerei de Conturi Bihor.

Decizia vine după ce economistul Radu Georgescu a publicat un clasament al instituțiilor publice care au cumpărat alcool în 2026. Primăria Oradea ocupă locul nouă, cu achiziții în valoare de 23.454 de lei, fără TVA. Potrivit Bihoreanul, conducerea municipalității se teme că apariția în acest clasament ar putea atrage un nou control.

Primăria a cumpărat, în acest an, vin roșu în valoare de 28.316 lei de la firma Total Distribution Beer. La această sumă se adaugă 43.832 de lei cheltuiți pe cozonaci, achiziționați de la Danges Prodcom. Produsele au fost oferite angajaților și colaboratorilor cu ocazia Paștelui. Pentru sărbătorile de iarnă, primarul Florin Birta a decis să schimbe modalitatea de acordare a cadourilor. Municipalitatea va cumpăra coșuri-cadou, după modelul folosit și de alte administrații din țară.

Aproape 500 de angajați, cu bani reținuți din salarii după un control

Decizia primarului vine și în contextul unui control efectuat în primăvară de Camera de Conturi Bihor. Auditorii au stabilit că zilele libere plătite, acordate angajaților de ziua de naștere sau pentru vechimea în instituție, au fost acordate nelegal. În urma verificărilor, funcționarii au fost obligați să compenseze aceste zile prin concedii de odihnă sau ore suplimentare.

Mai mult, în luna noiembrie, 487 dintre cei 547 de angajați ai municipalității au avut rețineri din salarii. Suma totală a fost de 36.422 de lei, reprezentând majorări aferente prejudiciului stabilit de auditori.