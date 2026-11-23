Șase elevi ai Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au fost internați la spital cu probleme digestive, iar alți 14 se află sub supraveghere în infirmeria unității, relatează News.ro. Starea tuturor copiilor este stabilă.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Ioana Lădaru, a declarat luni, 23 noiembrie 2026, că primele simptome au apărut duminică seară.

Gastroduodenită virală, diagnosticul pus de medicii de la „Victor Babeș”

Mai mulți elevi au mers duminică seară la infirmeria colegiului cu diaree și vărsături. După triajul efectuat de personalul medical al școlii, cinci dintre ei au fost transportați cu ambulanța unității la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova.

Un al șaselea elev a fost preluat de o ambulanță a Serviciului Județean, după ce tatăl său a sunat la 112. Medicii specialiști din Craiova au decis internarea celor șase adolescenți.

„La nivelul Colegiului Național Militar «Tudor Vladimirescu», aseară, mai mulți elevi s-au prezentat la infirmeria instituției, acuzând diaree și vărsături. S-a realizat triajul de către personalul medical al unității școlare și s-a hotărât transportarea a cinci dintre elevi la Spitalul de Boli Infecțioase «Victor Babeș» din Craiova. Aceștia au fost duși cu ambulanța colegiului, iar în urma consultului specialiștilor de la unitatea spitalicească din Craiova s-a dispus internarea acestora cu diagnosticul de gastroduodenită virală infecțioasă”, a declarat Ioana Lădaru.

14 elevi rămân sub supraveghere în infirmeria colegiului

Pe parcursul serii și al nopții, alți elevi au acuzat aceleași simptome și au ajuns la cabinetul medical al instituției. Inițial, 22 dintre ei au fost internați în infirmerie. Luni dimineață, numărul celor rămași sub supraveghere a scăzut la 14.

„La infirmerie, pe parcursul serii și până mai târziu s-au mai prezentat elevi, 22 dintre ei au fost internați la infirmeria unității. Au rămas până azi dimineață sub supravegherea personalului medical și cu tratamentul pe care l-au hotărât împreună cu cei de la Spitalul de Boli Infecțioase «Victor Babeș» din Craiova. Ținând cont că s-a pus acolo diagnosticul de gastroduodenită virală infecțioasă, la această oră mai sunt 14 copii în infirmeria noastră”, a precizat purtătorul de cuvânt al colegiului.

Reprezentanții unității anunță că evoluția stării de sănătate este favorabilă pentru toți elevii afectați.

„Cei din infirmerie nu prezintă probleme și situații de risc. Iar în această dimineață noi am vorbit cu elevii internați în spital și sunt într-o stare stabilă. Evaluarea făcută de specialiștii de la «Victor Babeș» a arătat că este vorba de o afecțiune gastro-virală”, a adăugat Ioana Lădaru.