În lumea culturală europeană, vizitele laureaților Premiului Nobel sunt evenimente rare. Și care merită mediatiate. Un astfel de eveniment va avea loc peste doar câteva zile, la începutul lui decembrie. Atunci, publicul român îl va putea întâlni pentru prima dată pe scriitorul și dramaturgul norvegian Jon Fosse. Câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură în 2023, Fosse este considerat una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane.

Un vis, un teatru, o comunitate

Surpriza nu este doar că Fosse vine în România, ci și locul ales pentru această primă întâlnire cu publicul român. Scriitorul va participa la aniversarea primului an de existență a Teatrului Grivița 53, primul teatru privat construit de la zero după 1989, un proiect care a prins viață datorită implicării unei comunități de peste 14.000 de ctitori.

„La un an de la deschiderea porților sale, Teatrul Grivița 53 sărbătorește printr-o întâlnire de referință pentru scena culturală românească. Prezența lui Jon Fosse, una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane, transformă prima aniversare a teatrului într-un eveniment cultural de excepție”, transmit organizatorii.

Două evenimente îl vor avea în centru pe laureatul Nobel. Pe 3 decembrie, de la ora 19:00, spectatorii vor putea vedea spectacolul „Cineva are să vină”, în regia lui Chris Simion-Mercurian, cu Ofelia Popii și Ciprian Scurtea în distribuție. Producția este realizată de ARCUB și Asociația Culturală Grivița 53.

A doua zi, pe 4 decembrie, de la ora 16:00, Jon Fosse va urca pe scena teatrului pentru conferința „ArtReflex”. El va dialoga cu criticul de teatru Octavian Saiu despre artă, condiția umană și rolul creației într-o lume aflată în continuă schimbare. Accesul la conferință se face pe bază de rezervare la adresa teatrul@grivita53.ro, în limita locurilor disponibile.

O vizita cu încărcătură simbolică

Opera lui Fosse este cunoscută pentru explorarea unor teme precum iubirea, singurătatea, frica, credința și nevoia de apropiere dintre oameni. La rândul său, Teatrul Grivița 53 este rezultatul unui efort colectiv rar întâlnit în cultura română recentă.

„Născut dintr-un vis care părea imposibil și construit prin implicarea unei comunități de peste 14.000 de ctitori, teatrul își celebrează primul an de existență printr-o întâlnire care reflectă însăși esența proiectului: credința în puterea artei de a aduce oamenii împreună și de a produce schimbări”, subliniază organizatorii.