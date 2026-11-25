Opoziția a cerut miercuri, la unison, demisia lui Alexandru Rogobete din fruntea Ministerului Sănătății după ce moțiunea simplă USR-PNL împotriva sa a trecut de votul Parlamentului. Iar premierului, să-l demită. Cu toate acestea, Luca Niculescu a răspuns că sprijină eforturile lui Rogobete și dă vina pe problemele pe care sistemul de Sănătate le are de câțiva ani.

„Rogobete, demis de parlament! Ce zice Grindeanu? «Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la anumite schimbări». Ah, nu. Așa a spus în martie, despre Diana Buzoianu. Acum o să vină cu ceva nino-nino dând vina pe USR”, a scris președintele USR, Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

El a spus că așteaptă demisia lui Rogobete „conform standardelor politice din PSD proclamate atunci când ministra USR a deranjat prea mult”.

Fritz a spus cu ironie că Alexandru Rogobete trebuie să plece de la minister ca să-și „dedice timpul pasiunii de a face videouri siropoase pentru campania lui imaginară de premier”.

„PSD va fi istorie”

Problemele din Sănătate, spune Friz, sunt reale și afectează milioane de români. Tocmai de aceea, spune el, Alexandru Rogobete trebuie să răspundă pentru felul în care a tratat pacienții cu cancer, „pentru miliardele de euro din PNRR puse în pericol sau pierdute pentru construcția de spitale și pentru criza medicamentelor esențiale”.

Fritz amintește că Rogobete este în minister din 2021, mai întâi ca secretar de stat, apoi ca ministru în două rânduri. Adică „a avut și timp, și resurse.”

Președintele USR spune că „așa se întâmplă când guvernează un partid care e ocupat să protejeze privilegiile pentru rețeaua proprie în loc să livreze rezultate pentru români” și că „indiferent cât de mult încearcă să se umfle, PSD va fi istorie”.

„Rogobete nu a trecut testul Parlamentului”

Și deputatul liberal Alexandru Muraru a cerut demisia lui Rogobete din fruntea ministerului Sănătății pentru simplul motiv că nu a trecut testul Parlamentului.

„Moțiunea împotriva impostorului de la Ministerul Sănătății a trecut”, scrie Muraru pe pagina sa de Facebook, care punctează că moțiunea a trecut cu 154 de voturi pentru și doar 91 împotrivă.

„PNL a votat fără ezitare moțiunea simplă împotriva lui Alexandru Rogobete. Este fără precedent ca un ministru să fie sancționat de Parlament la doar o lună după ce a preluat mandatul. Atât a durat până când toată lumea a văzut această catastrofă de ministru”, spune Muraru.

El spune că „aroganța, obrăznicia și nerușinarea PSD au adus societatea deja într o stare de furie semnificativă la nicio lună de la instalarea guvernului”.

Votul de miercuri, arată Muraru, „spune însă mult mai mult”.

Muraru: Premierul nu mai are nicio scuză să nu-l demită

El atrage atenția că Guvernul Luca Niculescu nu se mai poate baza nici măcar pe voturile necesare pentru a opri o moțiune simplă.

„Demiterea lui Rogobete de către Parlament arată câtă ură a creat PSD în societate prin acest clovn, zis și Ciordete. Aroganța, obrăznicia și nerușinarea PSD au adus deja societatea la o stare de furie profundă, la nici o lună de la instalarea guvernului”, spune deputatul liberal.

În opinia sa, premierul Luca Niculescu nu mai are nicio scuză. „Trebuie să îl demită astăzi pe groparul sistemului de sănătate și dușmanul bolnavilor de cancer. Oamenii care își caută disperați tratamentul prin farmacii nu mai pot aștepta. Spitalele pierdute din PNRR nu mai pot aștepta. Iașiul, care așteaptă de ani de zile Institutul Cardiovascular și spitalul de la Bucium, nu mai poate aștepta.”

El spune că Guvernul nu mai are „niciun fel de majoritate ca să continue cu acest nerușinat” și că Parlamentul a decis. „Acum e rândul dumneavoastră. Rogobete trebuie să plece”, îi spune Muraru premierului Luca Niculescu.

Luca Niculescu: „Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face”

Răspunsul premierului nu a întârziat să apară. El spune că respectă dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, precum și opiniile lor politice.

Dar, într-o postare care nu oferă un răspuns nemulțumirilor Opoziției, el vorbește de problemele pe care sistemul de Sănătate le are de câțiva ani și spune că sprijină eforturile lui Rogobete de a face lucrurile să meargă.

„Atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile noastre trebuie orientate către soluții.

Ca prim-ministru, obiectivul meu este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente”, a scris Niculescu pe pagina sa de Facebook.

El dă vina pe „constrângerile bugetare” și pe problemele care s-au acumulta în ultimii ani și spune că, la rectificarea bugetară, a alocat o finanțare consistentă pentru sănătate, omițând că nu acestea sunt criticile pe care Opoziția i le-a adus ministrului.

„Ieri, în ședința de Guvern, am aprobat printr-o ordonanță de urgență un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor”, spune premierul.

El dă asigurări că va continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare, „pentru că românii au nevoie de un sistem de sănătate în care să aibă încredere”, continuă el.

„Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, a încheiat Luca Niculescu.

Rogobete refuză să plece de la Ministerul Sănătății

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a anunțat însă că nu intenționează să demisioneze.

„Nu am cum să-mi dau demisia în fața unei moțiuni scrisă de un urmărit penal”, a declarat Alexandru Rogobete.

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