Proiectul de restaurare a fostului penitenciar de la Râmnicu Sărat și transformarea acestuia în complexul muzeal „Memorialul Închisoarea Tăcerii” intră într-o nouă etapă. Consiliul Județean Buzău a aprobat astăzi o Hotărâre de CJ privind preluarea imobilului de la stat.

Consilierii județeni buzoieni au votat o hotărâre prin care solicită Guvernului României transferul fostei închisori din domeniul public al statului în domeniul public al județului Buzău și administrarea Consiliului Județean. Totuși, pentru ca lucrurile să fie duse la bun sfârșit este nevoie de adoptarea unei hotărâri de Guvern.

Abia după transferul oficial al imobilului, administrația județeană va putea prelua proiectul și va depune documentația necesară pentru obținerea finanțării europene.

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, crede că procedurile ar putea fi încheiate până la sfârșitul anului.

„E un obiectiv pentru care a insistat foarte mult domnul primar al Râmnicu Sărat, pe bună dreptate. (…) Acum urmează ca Guvernul să-și dea acceptul și să adopte o hotărâre. Eu sper ca până la sfârșitul anului să fie gata, apoi se face predarea-primirea proiectului”, a explicat Marcel Ciolacu.

18 milioane de euro pentru salvarea unui loc simbol al represiunii comuniste

Fostul premier susține că au fost deja purtate discuții cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și ai Comisiei Europene, fiind identificată o sursă de finanțare de aproximativ 18 milioane de euro.

Proiectul care va fi depus este cel al Memorialului „Închisoarea Tăcerii”, realizat deja cu sprijinul specialiștilor, istoricilor și academicienilor. Autoritățile intenționează să implice și Academia Română în dezvoltarea viitorului complex muzeal.

Locul unde tăcerea era impusă ca pedeapsă

Construită între 1898 și 1899, închisoarea de la Râmnicu Sărat a funcționat inițial ca penitenciar pentru persoane condamnate la pedepse mai mici. Ulterior, a devenit unul dintre cele mai dure locuri de detenție pentru opozanții regimului comunist.

Supranumită „Închisoarea Tăcerii”, instituția era cunoscută pentru regimul extrem de sever impus deținuților, care trăiau în izolare aproape totală și nu aveau voie nici măcar să comunice între ei.

Prin celulele penitenciarului au trecut Corneliu Coposu, Ion Mihalache și Ion Diaconescu, dar și numeroși țărani care s-au opus colectivizării forțate.

Astăzi, fostul penitenciar se află în proprietatea statului și este administrat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Clădirile sunt însă într-o stare avansată de degradare, iar restaurarea lor este considerată esențială pentru conservarea unui loc care vorbește despre una dintre cele mai întunecate perioade din istoria României.

Pentru mulți români, numele fostului penitenciar de la Râmnicu Sărat este asociat cu Alexandru Vișinescu, comandantul închisorii între 1956 și 1963, condamnat ulterior pentru crime împotriva umanității.