Agenția Națională de Integritate a făcut o postare pe Facebook despre participarea instituției la „Conferința anuală a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA) și la evenimentele conexe”. În cadrul postării, însă, ANI face mai multe precizări referitor la activitatea instituției și la rolul pe care aceasta îl are în societate.

„Activitatea Agenției nu poate fi evaluată exclusiv prin raportare la situații individuale sau la percepții construite în spațiul public, inclusiv prin mesaje repetate și coordonate”, se arată în comunicatul Agenției. Declarația pare să vină în contextul atacurilor tot mai dese din partea conducerii USR către șefia ANI, întețite după declararea deputatului Radu Miruță drept incompatibil.

În textul postării, ANI vorbește despre transformarea agenției prin implementarea unui nou sistem informatic care ar transforma activitatea instituției.

„Ce este PREVENT și ce aduce societății? PREVENT este un sistem informatic complex care identifică automat potențiale conflicte de interese în procedurile de achiziții publice, înainte ca acestea să producă efecte.

Prin mecanismele sale de prevenție, sistemul contribuie la protejarea banului public și la garantarea corectitudinii procedurilor de achiziție.

Cum susține PREVENT viziunea ANI 2.0? Dezvoltarea PREVENT 2.0, reprezintă un pas important în transformarea Agenției dintr-o instituție orientată preponderent către verificarea unor situații individuale într-o instituție capabilă să identifice și să anticipeze riscuri sistemice de integritate”, se arată în comunicat.

ANI: „Activitățile profesionale nu pot fi transformate în activități voluntare doar prin simpla declarare a absenței unei remunerații”

Ulterior, ANI adresează o întrebare retorică, „De ce este necesară această transformare? Pentru că este întotdeauna mai eficient și mai ieftin să previi decât să sancționezi”. Postarea continuă cu zece incidente generale de integritate, prezentate de instituție. Dintre acestea, una pare să facă referire direct la situația lui Radu Miruță.

„Pentru că activitățile profesionale nu pot fi transformate în activități voluntare doar prin simpla declarare a absenței unei remunerații.”

ANI susține că toate scenariile prezentate în postare au fost întâlnite în activitatea Agenției, și că pentru toate persoanele vizate pot încerca să ofere justificări.

„Acestea nu sunt scenarii teoretice. Sunt situații întâlnite în activitatea Agenției. Iar în spatele fiecăreia pot fi oferite explicații și justificări de cei aflați în conflict de interese.

Tocmai de aceea, verificările nu se pot limita la informații izolate, la declarații individuale sau la relațiile formale dintre participanții la o procedură. Este nevoie de capacitatea de a corela date, de a identifica legături și de a urmări traseul intereselor economice și patrimoniale.

Instrumentele tehnologice oferă un nivel superior de obiectivitate, consecvență și trasabilitate.”

„Integritatea nu se afirmă prin declarații. Integritatea se demonstrează.”

În finalul postării, Agenția scrie despre misiunea sa, dar și despre modul în care și-ar dori ca activitatea să îi fie judecată public.

„Misiunea instituției este și aceea de a identifica vulnerabilități sistemice, de a anticipa riscuri și de a identifica persoanele care încearcă să eludeze cadrul de integritate.

Activitatea Agenției nu poate fi evaluată exclusiv prin raportare la situații individuale sau la percepții construite în spațiul public, inclusiv prin mesaje repetate și coordonate.

Există 4,7 miliarde de motive, înregistrate în primele opt luni ale anului, care demonstrează miza economică a activității Agenției.

Într-un asemenea context, dezbaterea publică trebuie să pornească de la date, rezultate și responsabilitate instituțională, nu de la etichete sau contestări.”

ANI susține că este pe o direcție de modernizare și încheie postarea cu un îndemn referitor la integritate.

„Agenția Națională de Integritate își continuă direcția de modernizare și digitalizare, cu obiectivul de a transforma prevenția într-un instrument real de protejare a interesului public, independent de presiunile și contestările din spațiul public.

Integritatea nu se afirmă prin declarații. Integritatea se demonstrează.”

USR, val de acuze la adresa ANI după raportul pentru Radu Miruță

Secvențe din postarea ANI par să vină ca o reacție la valul de critici venite dinspre USR după ce Radu Miruță, proaspăt ales vicepreședinte al partidului, a fost declarat incompatibil de ANI. „În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”, se arată în comunicatul de presă emis de ANI referitor la incompatibilitatea deputatului.

Ulterior, Radu Miruță a susținut că decizia ANI ar fi una politică. „ANI a făcut azi o ticăloșie. NU sunt un incident de integritate așa cum am aflat de la TV și apoi din comunicatul ANI. Nu am încălcat nici legea, nici buna credință. Doar ANI și-a contrazis azi decizia anterioară. Prezint public documentele care arată de ce susțin ca e ticăloșie, și mă voi adresa instanței. Încă mai cred ca o decizie luată de o instituție controlată politic în mod arbitrar, poate fi analizată cu date, fapte, probe.

Pe scurt – mi-am făcut datoria (expert judiciar), nu am luat bani pentru asta și ANI care inițial mi-a zis ca pot face expertize ca parlamentar vine câțiva ani mai târziu sa își contrazică propria decizie”, a scris atunci Radu Miruță pe Facebook, înaintea unei lungi conferințe de presă în care a încercat să-și prezinte nevinovăția.

Dominic Fritz, președintele partidului, declarat în conflict de interese administrativ de ANI, raport menținut în instanță, a atacat de asemenea instituția. „Nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că ANI a devenit agenția de asasinat în slujba PSD-ului și a milionarilor săi”, spunea atunci Fritz.