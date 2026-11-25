Emisiunea „Prima pagină, by Cotidianul” revine astăzi, începând cu ora 18:00, cu o ediție dedicată celor mai fierbinți subiecte ale momentului de pe scena politică și guvernamentală. Moderată de jurnaliștii Cotidianul Alina Manolache și Alex Tudor, emisiunea va aduce în prim-plan dezbateri despre raportul AUR privind anularea alegerilor, anchetele judiciare ale momentului, reforma administrativă și subiectele legate de Ministerul Mediului.

Petrișor Peiu, față în față cu jurnaliștii Cotidianul

În prima parte a emisiunii, invitat în studio este Petrișor Peiu, președintele CNC AUR și liderul senatorilor AUR. Printre principalele teme aflate pe agenda discuțiilor se numără:

Raportul AUR privind alegerile anulate și reacția Administrației Prezidențiale;

Citarea lui George Simion la Parchetul General;

Eliberarea lui Călin Georgescu din Arestul Central și implicațiile politice ale deciziei;

Reforma administrativă – viziunea AUR asupra restructurării statului;

Evaluarea Guvernului Niculescu – bilanțul și prestația actualului Executiv din perspectiva opoziției.

Problemele de la Mediu

De la ora 19:00, vor interveni Natalia Intotero, ministrul Mediului, și deputatul PSD Bogdan Cojocaru.

Subiectele fierbinți ale celei de-a doua ore vizează atât activitatea guvernamentală, cât și jocurile de putere din coaliție. Urmăriți „Prima pagină, by Cotidianul”, astăzi, de la ora 18:00, live pe platformele Prima News!