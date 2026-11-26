Comisia avertizează asupra cheltuielilor din 2027. Ce spune Alexandru Nazare

În evaluarea publicată pe 24 noiembrie 2026, Comisia Europeană arată că România este în grafic pentru 2026, dar riscă să nu respecte recomandarea Consiliului UE în anul următor. Cheltuielile nete ar putea depăși în 2027 traiectoria de corecție cu peste 0,3% din PIB, dacă sunt analizate separat pentru acel an.

În calculul cumulat, raportat la 2024, România este însă estimată să rămână în limitele stabilite.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această diferență nu înseamnă că România poate relaxa măsurile bugetare. Dimpotrivă, Guvernul trebuie să prevină din timp o abatere în bugetul pentru anul viitor.

„În lectura Comisiei, există un risc ca, în 2027, cheltuielile nete să depășească, în termeni anuali, traiectoria corectivă recomandată, abaterea estimată fiind mai mare de 0,3% din PIB. Există însă și un element important: în termeni cumulați, prin raportare la anul de referință 2024, cheltuielile nete sunt estimate să rămână în limitele traiectoriei corective. Cu alte cuvinte, România are în continuare o traiectorie de corecție pe care trebuie să o respecte, dar trebuie în același timp să adopte din timp măsurile necesare pentru ca bugetul pe 2027 să nu genereze noi abateri”, a transmis ministrul.

Ce măsuri poate lua Comisia Europeană dacă România nu respectă recomandările

Comisia Europeană poate constata că România nu a luat măsuri eficiente pentru respectarea recomandărilor bugetare și poate propune Consiliului UE să intensifice procedura de deficit excesiv. Consiliul poate adopta o nouă recomandare, cu cerințe suplimentare privind corectarea deficitului și un calendar pentru aplicarea măsurilor.

În cazul în care România nu respectă nici aceste cerințe, procedura poate avansa către o etapă mai strictă, cu obligații suplimentare și o monitorizare mai atentă a politicilor bugetare.

În evaluarea din noiembrie, Comisia a arătat că procedura se află în suspensie și că nu sunt necesari noi pași procedurali în această etapă. Ministrul Finanțelor a precizat că acest lucru nu înseamnă închiderea procedurii și nici că România poate renunța la disciplina bugetară.

„Este o recunoaștere a progreselor, nu o închidere a procedurii și nici un motiv pentru relaxarea disciplinei bugetare”, a declarat Alexandru Nazare.

Ce măsuri pregătește Guvernul pentru bugetul din 2027

Alexandru Nazare a indicat și direcțiile pe care Guvernul trebuie să le urmărească la construirea bugetului pentru 2027. Ministrul spune că statul nu ar trebui să își asume cheltuieli permanente fără surse permanente de finanțare, că investițiile publice trebuie prioritizate și că încasările la buget trebuie îmbunătățite.

„Construcția bugetului pentru anul 2027 trebuie să reflecte aceste responsabilități: să nu angajăm cheltuieli permanente noi fără surse permanente de finanțare, să prioritizăm investițiile publice, să îmbunătățim colectarea veniturilor și să utilizăm cât mai eficient resursele de care dispunem”, a declarat ministrul.

Limita stabilită de Consiliul UE pentru creșterea nominală a cheltuielilor nete ale României în 2027 este de 4,6%. Comisia Europeană va reevalua situația în primăvara anului viitor, luând în calcul execuția bugetară din 2026, prognoza economică și raportul anual de progres al României.

Prin urmare, modul în care Guvernul construiește și execută bugetul pentru 2027 va fi important pentru următoarea evaluare europeană și pentru decizia privind eventualii pași suplimentari în procedura de deficit excesiv.