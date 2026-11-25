Invitat în studioul Digi24, Ciprian Ciucu și-a expus poziția față de reorganizarea administrativă care vizează comasarea județelor.

Una dintre versiuni ar fi cea a preluării de către București a județului Ilfov.

„Din punctul meu de vedere, la nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului, Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare!”, a declarat edilul, potrivit sursei citate.

Comasarea Ilfovului cu Bucureștiul, în viziunea primarului Ciucu

Primarul General al Capitalei a explicat cum ar trebui realizată această reorganizare administrativă, din punctul său de vedere.

„Bucureștiul ar trebui să rămână cum este la acest moment, dar să aibă un cuvânt de spus puternic legat de ceea ce se întâmplă în Ilfov, să fie un fel de capitală de județ Bucureștiul și ca un fel de consiliu județean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important, și să coordoneze ceea ce se întâmplă și în Ilfov”, susține primarul general al Bucureștiului.

Reforma administrativ-teritorială și comasarea județelor

La acest moment, România are 41 de județe plus municipiul București. Reforma administrativ-teritorială pusă în discuție în aceste săptămâni vizează reducerea acestor structuri administrativ-teritoriale.

Astfel, unele județe ar putea dispărea și s-ar putea transforma în unități administrative mai mari.

Chiar dacă nu a fost luată o decizie clară în acest sens și există multe puncte de vedere care contrazic ideea comasărilor, în unele județe o astfel de măsură este privită cu ochi buni.

Președinții Consiliilor Județene Ialomița și Călărași au îmbrățișat ideea comasării celor două structuri administrative. Cei doi solicită sprijin politic și legislativ pentru a comasa județele pe care le administrează.

Recent, Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița, a organizat chiar și o conferință de presă în care a explicat beneficiile unei astfel de decizii.

Acesta a făcut referire la o absorbție mai bună a fondurilor europene, reducerea cheltuielilor bugetare și a birocrației.

Ialomița, potrivit informațiilor, se află pe ultimele locuri la nivel național în privința absorbției fondurilor europene oferite de Uniunea Europeană prin PNRR.