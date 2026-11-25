„Astăzi am avut o discuţie cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine. Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034”, susține președintele României.

Nicușor Dan, discuții la Cotroceni privind noul ciclu financiar al UE

Șeful statului a arătat că pregătirea României pentru negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene a impus întâlniri cu reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri.

„Pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială, la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”, susține șeful statului.

Scopul discuțiilor este ca, în urma negocierilor cu organismele de la Bruxelles, țara noastră să obțină mai mulți bani europeni.

„Împreună cu Guvernul şi cu ceilalţi actori relevanţi facem toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare. Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene”, a adăugat șeful statului.

Negocieri pentru viitorul buget al Uniunii Europene

Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 reprezintă bugetul pe termen lung al Uniunii Europene. Astfel, sunt stabilite plafoanele cheltuielilor, dar și principalele priorități de finanțare ale UE.

Pentru perioada 2028 – 2034, Comisia Europeană a propus un buget de 2.000 de miliarde de euro. Acest buget nu a fost încă adoptat. Statele membre desfășoară negocieri cu reprezentanții Consiliului UE și ai Parlamentului European.