Pe lângă excluderea celor două liberale din grupul PNL din Senat, conducerea partidului a decis și înlăturarea lui Mihail Veștea și a lui Sorin Cîmpeanu din funcțiile de conducere ale comisiilor Senatului.

Parlamentarii liberali solicită ridicarea sancțiunilor aplicate celor patru senatori.

Decizia de astăzi de a le exclude din grupul PNL de la Senat pe colegele noastre Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, și Monica Anisie, fost ministru liberal al Educației, precum și înlăturarea senatorului Mihail Veștea și a fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, din funcțiile de conducere ale comisiilor Senatului nu este doar o dispută personală cu câțiva parlamentari, ci încă un episod al luptei lui Ilie Bolojan împotriva partidului”, se arată în documentul oficial.

Puciștii PNL îl acuză pe Ilie Bolojan de șantaj

Semnatarii scrisorii susțin că președintele Ilie Bolojan a condiționat rămânerea în grupurile parlamentare de retragerea tuturor acțiunilor inițiate în instanță ce privesc deciziile partidului.

„Pe 8 noiembrie, o parte dintre noi am fost supuși unui șantaj: ori ne retragem acțiunile din instanță împotriva unor decizii ilegale ale conducerii, ori vom fi excluși din grupurile parlamentare ale PNL. În toate procesele, instanțele au admis cererile formulate de noi și au suspendat deciziile conducerii PNL, pe motive de legalitate”, potrivit documentului oficial.

Colaborarea PNL-USR, contestată

Mai mult, semnatarii scrisorii și-au manifestat nemulțumirea și față de colaborarea dintre PNL și USR.

„Marele dezacord din PNL nu este despre procese, declarații sau voturi în plen. Problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL. Ceea ce contestăm noi este lipsa unei dezbateri suficient de clare în partid despre colaborarea cu USR, limitele acestei colaborări și consecințele ei asupra identității liberale a partidului. PNL are propria istorie, propriile valori și propriul electorat. În partid există o nemulțumire mult mai mare decât se vede față de modul în care este condus partidul”, potrivit documentului.