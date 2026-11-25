Candidații rămași pe dinafară cer acum autorităților să facă demersuri pentru a suplimenta posturile. Până în prezent s-au strâns deja 2.500 de semnături.

„Când am văzut că se termină și nu mai am nimic ce să iau, m-am dus la baie și am început să plâng. Asta e tot ce am putut să fac și mi-am dat seama că viața mea e distrusă în momentul acela”, a declarat un tânăr absolvent de Medicină, notează Libertatea.

Absolvenți de Medicină fără locuri la repartiție

În momentul de față, cei 900 de absolvenți rămași pe dinafară așteaptă suplimentarea locurilor din partea Ministerului Sănătății.

Situația nu este nouă; și în 2019 absolvenții care au promovat Rezidențiatul s-au confruntat cu aceeași situație. În 2019, însuși Alexandru Rogobete, actualul ministru al Sănătății, a susținut Rezidențiatul.

La data respectivă, locurile au fost suplimentate pentru ca toți candidații promovați să poată fi repartizați.

„Dacă nu se suplimentează, ne vom angaja la Lidl, probabil, sau Uber. Dar nu în asta constă viața unui absolvent de Medicină, să nu moară”, mai spune un alt candidat, potrivit sursei citate.

Mesaj de felicitări din partea ministrului Sănătății

În ciuda problemelor legate de lipsa locurilor pentru repartiții, ministrul Sănătății le-a transmis felicitări absolvenților care au promovat examenul de Rezidențiat.

În postarea sa, oficialul nu a făcut precizări cu privire la felul în care va gestiona această situație. Și-a încheiat urările cu mesajul „O să fie bine!”.

„Felicitări tuturor celor care au luat punctaj de trecere la examenul de rezidențiat! Cu calm, trecem împreună și prin asta! O să fie bine!”, le-a transmis Alexandru Rogobete tuturor candidaților care au promovat examenul de Rezidențiat 2026.

Potrivit Ministerului Sănătății, la examenul de Rezidențiat 2026 s-au înscris 9.969 de candidați pentru cele 5.217 locuri și 266 de posturi scoase la concurs la nivel național.