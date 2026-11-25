„Fac un apel la partidul parlamentar AUR să se dezică de atacurile lui Alice Weidel. Fac un apel să nu o mai apere, așa cum a făcut George Simion data trecută, pretinzând că declarațiile ei au fost înțelese greșit. În caz contrar, să recunoască deschis că susține atacurile AfD la adresa românilor din diaspora.

Orice lider politic român responsabil trebuie să condamne aceste atacuri și să îi apere pe românii din diaspora”, a scris Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.

Siegfried Mureșan, despre noile atacuri ale liderei AfD

Noul mesaj transmis de Alice Weidel, consideră europarlamentarul liberal, nu face altceva decât să slăbească Europa și să o dezbine.

„Principalii adversari ai românilor cinstiți din Europa sunt extremiștii, adică prietenii AUR și ai lui George Simion

Noul atac al liderei extremei drepte germane, Alice Weidel, la adresa românilor și bulgarilor, despre care susține că ar trăi „regește” din ajutoarele sociale germane, confirmă că xenofobia extremiștilor europeni nu este doar o lozincă de partid. Este o strategie politică prin care încearcă să dezbine și să slăbească Europa”, a mai scris europarlamentarul.

Noi mesaje rasiste împotriva românilor

Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreaptă din Germania, AfD, a lansat noi atacuri împotriva cetățenilor români, dar și bulgari.

Ea continuă aceeași retorică, precizând faptul că românii sunt responsabili de „jefuirea sistemului social”.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din beneficiile primite din Germania. Eșecul statului social german este instituționalizat și autosustenabil. Și totuși, ar trebui să fie evident ce trebuie făcut: o schimbare a politicii de migrație prin remigrație”, susține lidera AfD.

Partidul AUR susține retorica AfD

Încă de la primele declarații controversate ale liderei AfD, partidul AUR nu a criticat mesajele transmise de Weidel. Atât liderul George Simion, cât și alți parlamentari AUR susțin că mesajul lui Weidel a fost perceput eronat de români.

„Este o neînțelegere”, a declarat, în urmă cu o săptămână, Cosmin Corendea, deputat AUR.

Anterior, George Simion a apărat-o pe lidera AfD, precizând că nu i-a jignit pe români.