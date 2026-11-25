Deputatul AUR Dan Tanasă a recidivat cu încă un derapaj sexist și a criticat din nou promovarea femeilor în funcții de conducere, afirmând că promovarea lor nu se bazează pe competență, ci pe criterii de gen, declanșând o adevărată dispută de la tribuna Parlamentului.

Declarațiile au fost făcute de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, după votul privind Strategia privind egalitatea de gen, comunicată de Comisia Europeană Parlamentului European, Consiliului European și Comitetului Economic și Social European.

Dan Tanasă a ironizat cotele de gen în politică și a întrebat dacă acestea se cer și pentru zidari, mineri, tâmplari, vidanjori.

El a făcut referire directă la ministra Culturii, Ioana Ciocan, pe care a atacat-o pentru folosirea formei feminine a unor funcții.

În sprijinul ministrei au intervenit Diana Buzoianu (USR) și Alina Gorghiu (PNL), care i-au reproșat lui Tanasă că gândește în stereotipii și că desconsideră munca femeilor.

Discuția i-a antrenat și pe alți parlamentari care, asemeni lui Tanasă, au contestat conceptul de egalitate de gen susținând că egalitatea în drepturi trebuie să aibă ca suport doar meritul și competența.

Tanasă despre Ioana Ciocan: „A găsit marea problemă națională”

„Vreți un exemplu din România? Ministra Culturii. Într-o țară în care cultura abia respiră, doamna ministru a găsit marea problemă națională: cuvântul «ministră».

Și vrea să meargă la Academia Română ca să îl scoată din DOOM, cu tot cu eticheta de colocvial. Asta e prioritatea Ministerului Culturii”, a declarat Tanasă miercuri, 25 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților, în cadrul dezbaterilor privind moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății.

El a profitat de ocazie pentru a lansa un atac la adresa partidelor proeuropene pentru că promovează introducerea cotelor de gen în politică.

Măsuri care „pun accent pe sexul candidaților”

Tănasă a spus că astfel de măsuri pun accentul pe sexul candidaților, în detrimentul meritului și al competenței.

„Înainte, egalitatea însemna aceleași reguli pentru toți. Apoi vin partidele așa-zis proeuropene, care vor cote de gen în politică, locuri rezervate pe listă după sex, nu după merit.

Dar să vă întreb ceva: ați auzit vreodată pe cineva că vrea cote de gen la zidari, la faianțari, la vidanjori, la tâmplari, la mineri, pe platformele de extracție petrolieră din Marea Neagră?

Nu vrea nimeni cote de gen? Nu, nimeni nu vrea niciodată. Egalitatea lor se oprește exact acolo unde începe munca grea. Cotele le vor doar pentru funcții, scaune și privilegii. Bărbații și femeile sunt egali în demnitate, dar sunt diferiți.

Asta nu e discriminare. E realitate, iar o societate care declară război realității ajunge să nu mai poată spune că 2+2=4. Noi AUR, alegem adevărul, nu ideologia”, a mai spus Dan Tanasă, citat de Digi 24.

Diana Buzoianu și Alina Gorghiu au sărit în apărarea ministrei Culturii și i-au dat replici deputatului AUR.

„Eu sunt doamna deputată, așa cum dvs nu sunteți domnul deputată”

Deputata USR Diana Buzoianu i-a răspuns lui Tanasă, căruia i-a reproșat că prin declarațiile sale transmite că femeile ar trebui să aibă un statut inferior bărbaților.

„Voi de la AUR alegeți să explicați votul spunând de fapt că în realitate problema în țara aceasta este că femeile trebuie să aibă aceleași drepturi, pentru voi, femeile sunt cetățeni de rangul doi”, a spus Buzoianu.

Ea i-a atras atenția lui Tanasă că nici el nu este nici vidanjor, nici „mare lucrător pe fabrică”.

„N-ați lucrat în viața dumneavoastră nimic. Cât dumneavoastră vorbiți despre cum bărbați lucrează foarte mult, multe femei cresc copiii acasă, multe femei nu au grădiniță, creșă, școli lângă ele și se bazează statul pe toată munca lor gratuită și lor nu le plânge nimeni de milă, pentru că avem de gândit numai pentru bărbați. Doar asta faceți, fix război doctrinar faceți”.

În final, ea i-a atras atenția că are în aceeași măsură dreptul să fie numită „deputată”, cum el îl are pe cel de a se numi „deputat”.

În realitate, să știți, da, eu sunt doamna deputată, așa cum și dumneavoastră sunteți domnul deputat, nu doamna deputată Tanasă”, a replicat Diana Buzoianu.

Disputa nu a fost lipsită nici de intervenții îndoielnice. Un deputat a spus de la tribuna Parlamentului că s-a gândit să sune la MApN și să-i spună ministrului să schimbe funcție de „colonel” în cea de „colonelă”, omițând e grad, nu funcție.

„Alina Gorghiu: Jignește 51% din populația României”

Și deputata PNL Alina Gorghiu a criticat declarațiile lui Tanasă.

„Mi-e rușine, mai ales astăzi, în 25 noiembrie, când vorbim de Ziua internațională împotriva violenței domestice, când din zecile de mii de victime ale violenței domestice, peste 90% sunt femei, restul sunt copii și foarte, foarte puțini bărbați”.

Ea a spus că „ar trebui să medităm la această egalitate de șanse și când vorbim de 1,4 milioane femei încadrate statistic în categoria casnice”.

„Știți ce înseamnă 1,4 milioane femei?”, a întrebat ea retoric.

„Sunt cele care muncesc acasă, în gospodărie, vă cresc copiii, vă cresc nepoții, țin familia și sunt de foarte multe ori nerespectate de genul acesta de flăcău care vorbește de la microfon, jignind 51% din populația României, femei”, a spus Gorghiu.

„Invenție ideologică”

Și un deputat neafiliat, intrat însă în Parlament pe listele AUR a achiesat la controversă și a spus că egalitatea de gen este doar o „invenție ideologică”.

„Stimați colegi, una este egalitatea în drepturi și șanse între femei și bărbați și alta este egalitatea de gen. Ceea ce comisia numește azi egalitate de gen este de fapt o invenție ideologică.

Prin această strategie sexul biologic este pus alături de identitate de gen, orientarea sexuală și apartenența etnică, într-o ordonare pe care comisia o numește «interzacțională».

Unde riscăm să ajungem? La o ierarhizare a drepturilor în funcție de apartenența la anumite categorii de identitate? O femeie din România trebuie să beneficieze de aceleași oportunități profesionale, indiferent de etnie sau orientare sexuală. Competența, pregătirea și meritul trebuie să primeze”, a spus Alecu.

Ioana Ciocan: Ura este mai targetată pe femei decât pe bărbaţi

Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a afirmat, miercuri, la Parlament, că s-a confruntat cu violenţă în mediul online după ce a anunţat că va folosi titulatura de „ministră” şi le-a mulţumit celor care au atacat-o că au făcut-o „bărbat”.

Ea a participat la masa rotundă „Parteneri pentru siguranţă. Împreună împotriva violenţei domestice”, eveniment organizat de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică”.

Ioana Ciocan a constatat că „violenţa ce pare de neoprit” din mediul online are drept cauză reglementarea „aproape imposibilă” din acest spaţiu.

„Observăm o violenţă care este de un anume tip. Te fac urâtă, te acuză că n-ai copii, te acuză că te-ai căsătorit de prea multe ori, te acuză că nu te-ai căsătorit şi, la final, te fac bărbat – jignirea supremă.

Aşadar, această violenţă pe care o vedem noi peste tot pare cumva de neoprit. Ştiţi de ce? Că este în mediu online. Iar acolo reglementările sunt aproape imposibile.”

Ea a constatat, cu ironie, că de multe ori persoanele care insultă în mediul online au o aparență de cumsecădenie.

Ministra s-a întrebat cum se pot dedubla în așa măsură astfel de persoane încânt într-o postare să pozeze în persoane creștine, cumsecade, pentru că apoi să afirme atât de multă ură.

Totodată, ea a remarcat că „ura este mai targetată pe femei decât pe bărbaţi” și a salutat „aceste iniţiative legislative extraordinare”.

„Pentru că degeaba încercăm noi să oprim ura care pare de neoprit dacă nu suntem ajutaţi de Executiv, de cei care decid, de ministere şi, totodată, dacă nu încercăm de fiecare dată să oprim şi să tăiem această ură care, într-adevăr, este mai targetată pe femei decât pe bărbaţi”.

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