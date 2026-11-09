În cadrul conferinței de presă săptămânală a AUR, Cotidianul a întrebat reprezentanții partidului care este diferența dintre declarația mult hulită de AUR a președintei AfD, Alice Weidel, despre români, și declarațiile parlamentarului Dan Tanasă referitoare la migranții din Asia. Senatoarea Cristina Dumitrescu a spus că în cazul lui Dan Tanasă nu ar fi vorba despre rasism, ci despre simplul fapt că între cultura românească și cea nepaleză, spre exemplu, nu ar exista compatibilitate.

Întrebată mai apoi de reporterul Euronews de ce ar fi imigranții un pericol pentru România, aceasta a făcut un apel la experiența vestului.

„În momentul în care analizați societățile în care trăim, veți vedea că Dan Tanasă nu are nimic vreodată împotriva unui migrant din Ucraina, din Polonia, din Serbia, din Bulgaria, din societăți care au legătură cu sistemul social în care noi suntem educați, felul în care istoria ne-a pus împreună și persoane care vin din țări non-UE, așa cum se întâmplă în vestul Europei — dacă urmăriți ce se întâmplă acolo, este o problemă destul de mare.

Și să știți că nu este vorba nicio secundă despre rasism. Este vorba doar despre aceste diferențe incompatibile între societățile noastre și respectivele societăți”, spune reprezentata AUR despre diferența dintre discursul lui Alice Weidel și cel al lui Dan Tanasă

„Î n momentul în care ei vor fi mai mulți, s-ar putea să constatați și dumneavoastră o problemă, așa cum constată și celelalte țări vest-europene”

Declarația lui Dan Tanasă care a stârnit cele mai multe reacții negative cerea românilor să refuze orice comandă făcută de un livrator străin. Am întrebat și specific despre această nuanță.

„Eu v-am spus care este diferența dintre discursul lui și cel al lui Alice Weidel. Este una strict de a fi sau nu a fi compatibil din punct de vedere al societății.

Pentru că dumneavoastră o vedeți la un nivel foarte mic acum. Dar în momentul în care acești livratori — care, să zicem, astăzi nu știu, sincer, să vă spun, nu știu care este numărul lor, dar este destul de mic în România, în comparație cu țările vestic-europene — în momentul în care ei vor fi mai mulți, s-ar putea să constatați și dumneavoastră o problemă, așa cum constată și celelalte țări vest-europene.”

Întrebată ce face AUR pentru a combate discursul care împarte societatea între „noi” și „ei”, Cristina Dumitrescu a spus că AUR s-a ferit de un discurs al urii.

„AUR întotdeauna s-a ferit de acest discurs al urii și, conform tuturor etichetelor care ni s-au pus, nu suntem nici rasiști, nici xenofobi, nici șovini. Și totul ar trebui să se întâmple prin consens și prin comunicare.”

„Așa au crezut și vest-europenii”

Ulterior, reporterul Euronews a încercat să afle care sunt diferențele dintre cultura și societatea românească și cea a livratorilor veniți din Asia Centrală sau de Sud. Redăm mai jos dialogul.

Reporter: „Legat de această problemă a muncitorilor străini pe teritoriul țării noastre: dacă puteți să-mi explicați, pe scurt, care este incompatibilitatea între un român și valorile acestuia și valorile unei persoane din India, Nepal sau Sri Lanka? Ținând cont că vorbim de niște civilizații care nu se confruntă cu fanatism religios sau conflicte religioase în acest moment și nici în anii trecuți…”

Cristina Dumitrescu: „Așa au crezut și vest-europeni că este un lucru care nu va afecta în vreun fel, pentru că nu sunt radicali. Și întotdeauna s-a pus în față majoritatea oamenilor, pentru că nu toți islamiștii sunt radicalizați…”

Reporter: „În Nepal, India și Sri Lanka majoritatea este hindusă, nu musulmană. Deci încercam doar să înțelegem…”

Cristina Dumitrescu: „Ascultați puțin, ascultați puțin. Pentru că în Marea Britanie avem de a face exact cu aceste populații de care spuneți dumneavoastră pe partea hindusă. Însă sunt și celelalte țări care sunt islamice. De acolo pornește problema în general. Ce v-ar fi interesat pe dumneavoastră, mai exact, să știți?”

Reporter: „Care e diferența dintre valorile unui cetățean român, acelea care ne fac incompatibili să putem coabita în țara noastră cu persoane care au drept de ședere de muncă din astfel de țări care nu sunt musulmane? Atenție, nu mă refer la persoanele musulmane, islamiste, unde există în momentul de față anumite organizații care se dedau la acte de violență. Ca să înțelegem care-i pericolul pentru România dacă vine un nepalez, un hindus din Sri Lanka sau din India să muncească legal în țară…”

Cristina Dumitrescu: „În afară de diferențele religioase și de educație din societate, de cum au fost oamenii, până la vestimentație putem să găsim diferențe, este o problemă mult mai mare pe care foarte mulți cercetători o iau în calcul în ultimii ani și este vorba de metisarea populațiilor.”

Românii „au dacii și romanii la bază”, dar acum „asistăm la ceva diferit”, crede senatoarea AUR

Reporter: „Doamnă, ați citit istoria României, da? În mileniul întunecat, ev mediu, între 300 și 1000, pe teritoriul țării noastre s-a întâmplat acest fenomen de metisaj. Avem zeci de populații migratoare care au trecut peste noi. Nu, încercăm să înțelegem considerați că… Nu, încerc doar să înțeleg: românii se trag doar din daci și romani? Ca să înțeleg și dacă dacă puteți să spuneți asta, și dacă considerați că românii sunt sau nu un popor metis?”

Cristina Dumitrescu: „Românii cu siguranță au dacii și romanii la bază. Dar, bineînțeles că am avut și alte influențe de-a lungul timpului. Însă la ceea ce asistăm în ultimii ani este puțin diferit și o să vă las pe dumneavoastră să citiți dacă…”

Reporter: „Care-i pericolul metisajului din punct de vedere științific?”

Cristina Dumitrescu: „Dacă dumneavoastră considerați că nu este niciun pericol, nu…”

„În momentul în care o să fie cât mai puțini români în România și se va pune cât mai puțin accentul pe religia creștin-ortodoxă, pe tradițiile românești, putem să mai vorbim de continuitatea poporului român?”

Reporter: „Nu, nu, ați invocat studii și oameni de știință: care este pericolul metisajului populației românești în momentul de față, din punct de vedere științific?”

Cristina Dumitrescu: „Repet, dacă dumneavoastră nu vi se pare niciun pericol, este părerea dumneavoastră, suntem pentru libertatea de opinie și de viziune.”

Reporter: „Nu, eu am invocat… nu, nu, încă o dată, doamnă. Între noi doi, nu am invocat studiile oamenilor de știință. Vă întreb pe dumneavoastră, că probabil știți mai bine decât mine, ca să mă luminați și pe mine – nu doar pe mine, ci și pe cei care se uită – care este pericolul în baza ceea ce dumneavoastră ați citit și invocat ca fiind studii din partea oamenilor de știință?”

Cristina Dumitrescu: „În momentul în care o să fie cât mai puțini români în România și se va pune cât mai puțin accentul pe religia creștin-ortodoxă, pe tradițiile românești, putem să mai vorbim de continuitatea poporului român?

Reporter: „În Constituție are drept orice cetățean român la libertate religioasă și nu se pune problema etniei, ci a cetățeniei…”

Cristina Dumitrescu: „Eu v-am răspuns. Dacă mai aveți și alte întrebări…”

Declarațiile lui Dan Tanasă și Alice Weidel

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă.

Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, este declarația lui Dan Tanasă care i-a adus un dosar pentru instigare la ură. Parlamentarul a fost apărat de AUR, reprezentanții partidului sugerând că ar fi vorba de un dosar politic.

„Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare de direcție în politica privind migrația!”, a scris Alice Weidel pe X, pe 28 octombrie. Această declarație a fost criticată inclusiv de reprezentanți AUR.