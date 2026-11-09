România ia lecții de fiscalitate de la Grecia. Ce au discutat premierii Luca Niculescu și Kyriakos Mitsotakis

Luca Niculescu a discutat telefonic cu premierul grec, Kyriakos Mitsotakis. Cei doi au vorbit despre consolidarea relațiilor economice, dezvoltarea proiectelor comune din energie și transporturi, dar și despre cooperarea în domeniul fiscal. Premierul român a subliniat că experiența Greciei în administrarea taxelor și consolidarea finanțelor publice poate fi utilă României.

Discuția a vizat atât relațiile bilaterale, cât și proiectele regionale în care sunt implicate cele două țări. Într-o postare pe platforma X, Niculescu a arătat că Grecia este unul dintre partenerii importanți ai României în Europa de Sud-Est.

„Grecia este un partener-cheie pentru România, atât la nivel bilateral, cât și în Europa de Sud-Est. Țările noastre se bucură de relații excelente și mențin o coordonare strânsă în cadrul UE și NATO”, a transmis Luca Niculescu.

Schimburile comerciale dintre România și Grecia au ajuns la 3,6 miliarde de euro

Un alt subiect al discuției a fost dezvoltarea relațiilor economice. Potrivit premierului român, schimburile comerciale dintre cele două state au atins 3,6 miliarde de euro în 2025. Niculescu a evidențiat și rolul investitorilor greci în economia românească. Aceștia sunt prezenți în mai multe domenii, printre care energia, sursele regenerabile, comerțul, industria agroalimentară și infrastructura feroviară.

Cei doi șefi de guvern au discutat despre posibilitatea extinderii proiectelor comune, în special pentru îmbunătățirea conexiunilor energetice și de transport.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Atena, premierul grec l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru preluarea mandatului. Partea elenă a precizat că discuțiile au vizat și sprijinul pe care Grecia îl poate oferi României pentru digitalizarea serviciilor publice.

România vrea să folosească experiența Greciei în domeniul fiscal

În cadrul convorbirii, cei doi premieri au abordat și posibilitatea unei colaborări mai strânse între ministerele de Finanțe și autoritățile fiscale din cele două țări. Niculescu a explicat că România poate beneficia de experiența Greciei în ceea ce privește consolidarea fiscală și administrarea taxelor.

„Am discutat și despre o cooperare mai strânsă între ministerele noastre de Finanțe și autoritățile fiscale, pentru a face schimb de experiență și bune practici, în special în domeniile consolidării fiscale și administrării taxelor. Experiența Greciei în aceste domenii este deosebit de valoroasă pentru România”, a transmis premierul.

Totodată, Luca Niculescu i-a mulțumit omologului său grec pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la OCDE.