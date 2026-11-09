Înotătorul David Popovici s-a întâlnit cu antrenorul Cristi Chivu în vestiarul stadionului din Milano, după meciul câștigat de Inter în fața formației Como. Cei doi sportivi români au efectuat un schimb de obiecte simbolice și mesaje scrise la finalul disputei din Serie A.

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Cristi Chivu și David Popovici au făcut schimb de cadouri

David Popovici a asistat din tribune la partida disputată de Inter Milano împotriva celor de la Como pe stadionul Giuseppe Meazza. În urma confruntării, sportivul a mers în zona vestiarelor pentru a se întâlni cu antrenorul Cristi Chivu. Imaginile video cu momentul au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare de către clubul italian și de către înotătorul român, fiind însoțite de descrierea: „O întâlnire specială între Mister Chivu și Popovici”.

Cu ocazia acestei vizite, reprezentanții clubului gazdă i-au oferit lui David Popovici un tricou oficial imprimat cu numele său și cu numărul 54. Pe acest echipament, Cristi Chivu a adăugat un autograf și un text dedicatoriu:

„Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!”.

La rândul său, David Popovici i-a înmânat tehnicianului un tablou decorativ. Obiectul include o fotografie de la Campionatul Mondial din 2025 desfășurat în Singapore, o cască de înot utilizată în competiții și mesajul olograf: „Mulțumesc pentru prietenie”.

De ce a mers David Popovici la Milano

David Popovici s-a aflat în Italia pentru a participa la evenimentul sportiv „Arena Planet Water Days”, organizat la o arenă din Milano, unde a avut calitatea de invitat special alături de înotătorul italian Thomas Ceccon.

Meciul asistat de sportivul român s-a încheiat cu victoria formației Inter Milano, scor 2-0, în fața echipei Como. În urma acestui rezultat, clubul antrenat de Cristi Chivu a acumulat punctele necesare pentru revenirea pe poziția a doua în clasamentul din Serie A, la un singur punct distanță de liderul Lazio și cu un punct avans față de ocupanta locului trei, AS Roma.