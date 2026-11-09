Ursula von der Leyen a ajuns la Palatul Cotroceni. Discuții despre consolidarea supravegherii maritime

Ursula von der Leyen va discuta cu liderii din România și Bulgaria despre situația din regiune și despre măsurile prin care Europa își poate consolida răspunsul.

Președinta Comisiei Europene a transmis un avertisment privind deteriorarea securității în Marea Neagră, înaintea vizitei oficiale în cele două țări.

Șefa executivului european a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre atacurile din regiune, negocierile de pace și necesitatea unui armistițiu care să protejeze infrastructura alimentară și energetică.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt tot mai numeroase, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața”, a declarat președinta Comisiei Europene pe X.

Înainte de a ajunge la București, președinta Comisiei Europene a avut o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski. Discuțiile au vizat atât securitatea Mării Negre, cât și eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie restabilită și păstrată”, a transmis Ursula von der Leyen.

Aceasta și-a reafirmat sprijinul pentru solicitarea președintelui ucrainean privind instituirea unui armistițiu care să includă infrastructura alimentară și energetică. Cei doi lideri au discutat și despre negocierile de pace programate săptămâna aceasta la Abu Dhabi, la care UE va participa alături de partenerii săi.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Zelenski la Dublin, în cursul acestei săptămâni, și să discut cu ceilalți lideri despre următorii pași către pace”, a mai declarat șefa Comisiei Europene.