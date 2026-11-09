Traian Băsescu respinge propunerea de finanțare a staționării trupelor americane în România

Fostul președinte Traian Băsescu se opune propunerii ca România să achite anual aproximativ 15.000 de dolari pentru fiecare militar american prezent pe teritoriul național. Acesta susține direcționarea resurselor financiare către pregătirea trupelor române, în contextul discuțiilor purtate de președintele Nicușor Dan cu reprezentanții oficiali ai Statelor Unite ale Americii.

Poziția lui Traian Băsescu privind finanțarea trupelor

Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a declarat că nu este de acord ca statul român să preia costurile de staționare ale efectivelor militare americane. În opinia sa, responsabilitatea primară pentru securitatea națională revine armatei române, motiv pentru care fondurile disponibile trebuie destinate prioritar instruirii și echipării cadrelor militare autohtone. Traian Băsescu a făcut aceste afirmații la România TV, potrivit informat.ro.

Referitor la structura actuală a forțelor aliate din regiune, fostul președinte a punctat existența unui număr de contingente din țări partenere pe teritoriul național. Acesta a menționat prezența trupelor din Franța, Olanda și Portugalia la baza militară de la Cincu, alături de efectivele americane dislocate la Mihail Kogălniceanu, Turda și Deveselu.

În evaluarea sa privind contextul regional de securitate, Traian Băsescu a specificat că Turcia reprezintă principalul aliat din zonă, subliniind în același timp diferențele de capacitate militară dintre România și Polonia.

Contextul propunerilor oficiale ale României

Reacția fostului președinte vine în urma demersurilor inițiate de președintele Nicușor Dan în dialogul cu oficialul american Elbridge Colby. Inițiativa României vizează acoperirea directă a costurilor de staționare pentru efectivele americane, precum și furnizarea de sprijin logistic, inclusiv asigurarea combustibilului și modernizarea infrastructurii de găzduire.

Elbridge Colby elaborează în prezent un raport strategic referitor la redistribuirea și configurarea viitoare a trupelor americane pe continentul european. O decizie finală privind politica de staționare a efectivelor SUA urmează să fie emisă de președintele Donald Trump în cursul lunii decembrie.

Modelul financiar analizat, ce presupune o contribuție de circa 15.000 de dolari pe an pentru fiecare militar, este aplicat în prezent de către autoritățile din Polonia. În cadrul acelorași declarații, Traian Băsescu a menționat existența unor întârzieri în procesul de achiziție și comandă a echipamentelor destinate dotării armatei române.