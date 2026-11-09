Scenariul Cristela Georgescu nu funcționează

În România circulă o nouă fantezie politică, dacă Georgescu nu mai poate candida, o va face soția. Aceasta a început să-și construiască o prezență publică tot mai vizibilă. A acordat interviuri lui Alex Jones și Mario Nawfal, a apărut la Marius Tucă și a devenit tot mai activă în comunicarea publică. O succesiune de apariții care, indiferent de intențiile sale declarate, alimentează speculațiile privind o eventuală carieră politică.

Cristela Georgescu ar putea prelua electoratul, eventual ar înființa un partid care să rupă o bucată serioasă din AUR și ar continua proiectul politic al soțului. Se păstrează numele, se conservă emoția, se transferă voturile. O succesiune dinastică prezentată drept revoluție antisistem.

Numai că politica nu este o firmă de familie, iar electoratul nu se transmite prin certificat de căsătorie. Pe planetă s-au mai gândit și alții la această formulă. Și nu prea le-a ieșit.

Cum a mers transferul de încredere politică în alte state

În Honduras, fostul președinte Juan Orlando Hernandez, condamnat în Statele Unite la 45 de ani de închisoare, a încercat să-și transfere capitalul politic soției sale, Ana Garcia. A susținut-o inclusiv printr-un mesaj audio transmis din închisoare. La alegerile interne din martie 2025, Ana Garcia a obținut aproximativ 176.000 de voturi, față de peste 625.000 pentru câștigător. Nici măcar indicațiile directe ale fostului președinte nu au convins electoratul propriului partid.

În Peru, Keiko Fujimori a moștenit numele unui fost președinte condamnat la 25 de ani de închisoare, dar a trebuit să-și construiască singură organizația politică. În 2010, a fondat partidul care avea să devină Fuerza Popular, valorificând electoratul fidel și moștenirea ideologică a tatălui său. A pierdut prezidențialele din 2011, 2016 și 2021. A câștigat abia în 2026, la a patra încercare, după moartea tatălui său și după cincisprezece ani în care și-a construit propria identitate politică. Numele i-a oferit punctul de plecare, nu victoria.

Cel mai recent caz, în Brazilia. Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, și-a desemnat fiul drept succesor. Flavio Bolsonaro nu era un necunoscut, ci senator, cu experiență politică și susținerea unei organizații naționale. În octombrie 2026, a câștigat primul tur al prezidențialelor, dar l-a pierdut pe al doilea în fața lui Lula, cu 48,21% la 51,79%. Aproape 60 de milioane de voturi, un transfer politic impresionant și, totuși, insuficient.

Există o lecție comună în toate aceste istorii. Un nume nu poate transfera automat autoritatea politică.

În cazul Cristelei Georgescu, ecuația este și mai complicată. Nu are experiența lui Flavio Bolsonaro, organizația lui Keiko Fujimori sau infrastructura unui partid tradițional. Are numele soțului, o imagine publică și simpatia unei părți dintre susținătorii săi. Dar simpatia pentru soția unui lider nu înseamnă disponibilitatea de a o accepta drept lider.

Mai ales că votul pentru Călin Georgescu nu a fost un vot pentru familia Georgescu. A fost un vot pentru un personaj căruia adepții i-au atribuit calități excepționale. Or, dacă pretinzi că liderul este providențial, devine destul de greu să explici de ce poate fi înlocuit atât de simplu cu soția. Mesianismul are această problemă, nu prea funcționează cu supleanți.

Și mai există George Simion. În timp ce unii proiectează partide imaginare, AUR are parlamentari, organizații teritoriale, bani, activiști și un aparat electoral funcțional. Simion are și avantajul esențial al politicianului profesionist, el este deja în teren. Cristela Georgescu ar trebui să construiască de la zero.

În definitiv, marea eroare a scenariului politic construit în jurul Cristelei Georgescu pleacă de la o înțelegere greșită a naturii electoratului soțului său. Călin Georgescu nu beneficiază de o susținere politică în sensul clasic, ci de un atașament profund personalizat, aproape mesianic.

Pentru o parte importantă a adepților săi, el nu este un politician care propune soluții, ci un personaj providențial, învestit cu misiunea de a izbăvi țara. Or, o asemenea relație, construită mai degrabă pe credință decât pe opțiune politică, nu se transferă automat nici măcar în interiorul familiei. Poți moșteni un nume, dar nu și aura mesianică a celui care îl poartă.