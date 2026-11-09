Buzoianu, atac dur la PSD după dezvăluirile despre fiul lui Ciolacu: Dacă ești apropiat PSD e bine să te aștepte un post

Diana Buzoianu a criticat PSD după apariția unei investigații despre parcursul profesional al fiului lui Marcel Ciolacu. Fosta ministră a Mediului acuză social-democrații că favorizează ocuparea posturilor din instituțiile publice pe criterii politice și le reproșează că s-au opus unui proiect privind organizarea unui concurs național pentru locurile vacante în spitale. Inițiativa a fost depusă în 2024, iar Buzoianu cere acum reluarea discuțiilor în Parlament.

Reacția vine după ce Snoop a dezvăluit că Filip Andrei Ciolacu a devenit asistent universitar la UMF „Carol Davila” din București, în timp ce se află în al doilea an de rezidențiat. Acesta își desfășoară activitatea la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, unde Alexandru Rafila conduce disciplina de Microbiologie.

Buzoianu acusă PSD că favorizează persoanele apropiate partidului

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu a criticat situația prezentată de jurnaliștii Snoop. Deputata a susținut că accesul la anumite funcții publice ar fi mai ușor pentru persoanele care au legături cu PSD.

„Tare e grea viața pentru PSD”, și-a început aceasta mesajul.

Buzoianu a amintit de un proiect legislativ depus în 2024, împreună cu Diana Stoica și Adrian Wiener. Inițiativa prevedea organizarea anuală a unui concurs național pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Potrivit deputatei USR, PSD s-a opus propunerii deoarece aceasta ar fi limitat influența conducerilor locale asupra angajărilor.

„Când în 2024 am depus proiectul de lege, alături de Diana Stoica și Adrian Wiener, să existe un concurs anual național pentru posturile neocupate din spitale, PSD s-a opus cu tot ce a avut. Cum să fie concursurile la liber, în toată țara, pe învățate, fără să aștepte șefu’ PSD, pus în fruntea unui spital din local, să ocupe locul cu un telefon?”, a scris Buzoianu.

Deputata a continuat cu noi acuzații la adresa social-democraților, susținând că apropierea de partid ar putea aduce avantaje profesionale.

„Dacă ești apropiat PSD e bine să te aștepte un post prin instituții publice sau o firmă care are deja contracte de milioane din bani publici. Dacă ești în restul de 99%, ce te așteaptă după niște ani de muncă serioși?”, a adăugat aceasta.

Proiectul USR privind angajările din spitale are raport de respingere

Diana Buzoianu l-a criticat și pe Alexandru Rogobete, căruia îi reproșează că vorbește despre problemele medicilor, dar nu susține măsuri care să le faciliteze accesul la posturile din spitale. Deputata consideră că medicii care termină rezidențiatul ar trebui să aibă șanse egale la angajare, indiferent de relațiile politice.

„Eu zic că oamenii își doresc un minim respect pentru munca lor”, a transmis aceasta.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Camerei Deputaților, proiectul legislativ Pl-x 230/2024 propune organizarea, de către Ministerul Sănătății, a două sesiuni anuale de concurs național pentru ocuparea posturilor vacante de medici din unitățile sanitare publice. Inițiativa a fost respinsă de Senat în aprilie 2024. Ulterior, Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților a întocmit un raport de respingere, în septembrie același an. Proiectul așteaptă votul deputaților, Camera fiind for decizional. Buzoianu cere ca documentul să fie rediscutat, astfel încât propunerea să poată fi reconsiderată.

„În 2024 depuneam acest proiect pentru a ne asigura că medicii care termină rezidențiatul sunt tratați cu demnitate. Suntem în noiembrie 2026. Raportul e de respingere, dar stă la sertar de ani de zile. Poate e momentul să scoatem de acolo raportul și să îl regândim”, a scris deputata.

Aceasta a încheiat mesajul cu un nou atac la adresa PSD, cerând social-democraților să își clarifice poziția privind ocuparea posturilor din spitale.

„Sunt curioasă ce vot va dicta partidul domnului Ciolacu”, a transmis Buzoianu.

Cum a ajuns fiul lui Marcel Ciolacu asistent universitar la București

Investigația Snoop arată că Filip Andrei Ciolacu a obținut 579 de puncte la examenul de rezidențiat din 2024. Acesta s-a clasat pe locul 4.503 din 6.243 de candidați și a fost repartizat la Microbiologie, în Târgu Mureș. Ulterior, fiul fostului premier a solicitat detașarea la Institutul „Matei Balș” din București. Cererea a fost aprobată de Alexandru Rafila, ministru al Sănătății la acea vreme și șef al Disciplinei de Microbiologie de la UMF „Carol Davila”. În 2026, Filip Ciolacu a participat la concursul organizat de universitate pentru ocuparea unui post de asistent universitar. A obținut nota 9,03 și s-a clasat pe locul al treilea, fiind disponibile trei posturi.

Contactat de Snoop, Alexandru Rafila a explicat că funcția este temporară și depinde de statutul de doctorand al tânărului. Fostul ministru a precizat și că nu a făcut parte din comisia de concurs.

„Ca să nu fie nicio suspiciune, n-am fost în comisie, nici nu eram aici, eram plecat…”, a declarat Rafila.

Acesta a susținut că Filip Ciolacu a ocupat postul prin concurs și că nu există nimic neobișnuit în această procedură. Jurnaliștii Snoop au încercat să obțină și un punct de vedere din partea fiului fostului premier, însă acesta nu a răspuns apelurilor telefonice.