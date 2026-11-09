47 de persoane, cercetate după ce ar fi furat curent pentru mașini electrice. Cum funcționa schema de pe WhatsApp

Polițiștii și procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au declanșat luni dimineață 30 de percheziții domiciliare. Acțiunea vizează 47 de persoane cercetate într-un dosar de furt și fals informatic. Suspecții ar fi exploatat o vulnerabilitate gravă a aplicației PPC Blue pentru a fura energie electrică.

Procurorul de caz și ofițerii de la Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice din București coordonează intervențiile pe teren.

Rețeaua a activat intens pe parcursul lunilor de vară. Din probele strânse a reieșit că, între 3 iunie 2025 și 30 septembrie 2025, cele 47 de persoane au creat 1.114 conturi de utilizator frauduloase în aplicația PPC Blue.

Suspecții au utilizat date de identificare nereale, adrese de e-mail temporare, coduri numerice personale false și carduri bancare virtuale emise de instituții din afara României.

Curent furat cu a doua tranzacție

Prin intermediul conturilor false, gruparea a efectuat 1.114 sesiuni de încărcare a autovehiculelor electrice. Alimentările au avut loc la stațiile PPC Blue de pe teritoriul României, fără achitarea serviciilor prestate. Prejudiciul direct estimat depășește 158.000 de lei.

Persoanele implicate au exploatat o vulnerabilitate a aplicației mobile. Sistemul permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima conectare, fără a cere o nouă autorizare bancară.

Suspecții inițiau o primă sesiune scurtă, pentru care autorizau o tranzacție de valoare redusă. Apoi, ei întrerupeau rapid alimentarea. Ulterior, activau a doua sesiune de încărcare, și consumau cantități mari de energie, fără ca plata să se mai efectueze vreodată.

Suspecții închiriau conturile false altor proprietari de mașini electrice. Tranzacțiile ilegale se desfășurau pe aplicația WhatsApp, unde suspecții încasau sume de bani mai mici decât tarifele oficiale ale operatorului, prin intermediul aplicațiilor de transfer.

Cele 30 de percheziții domiciliare de luni vizează recuperarea probelor, dispozitivelor electronice și a mediilor de stocare utilizate la comiterea fraudelor, conform comunicatului de presă al Ministerului Public.

Anvergura Operațiunii Jupiter 6

Acțiunea de luni este o continuare a operațiunii Jupiter 6. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române au declanșat această operațiune la începutul lunii noiembrie 2026.

Doar în primele zile ale lunii, judecătorii au aprobat peste 200 de mandate de percheziție domiciliară în București și în zeci de județe. Anchetatorii instrumentează dosare majore cu prejudicii evaluate la peste 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro. „Jupiter 6” acoperă un spectru larg de încălcări ale legii, de la evaziune fiscală și spălare de bani, la contrabandă calificată și infracțiuni informatice.