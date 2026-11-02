VIDEO Operațiunea Jupiter 6. Parchetul General anunță peste 200 de percheziții în București și în țară

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a declanșat o nouă acțiune extinsă la nivel național. Operațiunea poartă denumirea de „Jupiter 6” și este coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române.

Autoritățile au organizat pentru această zi un număr de 39 de acțiuni operative distincte. Pentru desfășurarea anchetelor, judecătorii au aprobat 202 mandate de percheziție domiciliară. În același timp, polițiștii pun în aplicare 23 de mandate de aducere. Intervențiile au loc simultan în municipiul București și în alte județe.

Reprezentanții Parchetului General au explicat anvergura acestei operațiuni.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii «JUPITER 6», în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2026, sunt desfăşurate 39 de acţiuni operative, fiind puse în aplicare 202 de mandate de percheziţie domiciliară şi 23 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară”, se precizează în comunicat.

Infracțiuni economice și abuzuri contra minorilor

Dosarele penale instrumentate de anchetatori acoperă un spectru larg de încălcări ale legii. O direcție principală a investigațiilor vizează criminalitatea economică. Aici, procurorii au deschis dosare pentru evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă calificată, furt calificat și înșelăciune.

A doua direcție a operațiunii se concentrează pe infracțiuni contra persoanei și abuzuri. Dosarele includ fapte de violență în familie și multiple infracțiuni sexuale comise asupra minorilor, de la corupere la rele tratamente.

Lista faptelor investigate continuă cu activități ilegale din domeniul jocurilor de noroc și nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.

Ofițerii vizează și fapte de braconaj, tăieri ilegale de arbori, abuz în serviciu și gestiunea ilegală a deșeurilor, alături de punerea în circulație a produselor contrafăcute.

Prejudicii de milioane de euro și confiscări

Impactul financiar al acestor infracțiuni atinge un nivel ridicat. Conform datelor oficiale transmise de autorități, prejudiciile cuantificate până în acest moment ajung la 15.171.256 de lei. Pe lângă această sumă, dosarele includ un prejudiciu suplimentar evaluat la 1.520.000 de euro.

Perchezițiile domiciliare au ca obiectiv ridicarea mijloacelor materiale de probă. Echipele de intervenție confiscă armele deținute fără autorizație, materialele explozive și bunurile obținute din activități ilicite.

„Percheziţiile vizează identificarea şi ridicarea de documente contabile şi financiar-fiscale, înscrisuri, dispozitive electronice şi medii de stocare a datelor, arme şi muniţii deţinute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice, bunuri provenite din activităţi infracţionale, precum şi orice alte mijloace materiale de probă utile pentru soluţionarea cauzelor instrumentate”, a mai transmis Parchetul General.

Pentru a garanta recuperarea acestor sume de bani, procurorii de caz vor institui măsuri asigurătorii. Acțiunea urmărește identificarea și indisponibilizarea bunurilor dobândite prin încălcarea legii.

Măsurile asigură repararea pagubelor produse de suspecți. La finalul perchezițiilor, persoanele vizate de mandatele de aducere vor oferi explicații în fața procurorilor, pe parcursul audierilor programate.

Este a șasea activitate din cadrul Operațiunilor Jupiter, care vizează un număr foarte mare de percheziții domiciliare, ridicarea mijloacelor materiale de probă și reținerea făptașilor și aducerea lor în fața instanței.