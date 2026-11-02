România și Republica Moldova își unesc forțele împotriva dronelor rusești. Primul acord de achiziții militare prin SAFE

România și Republica Moldova au semnat luni, la Palatul Victoria, un acord pentru achiziții militare comune, prin programul SAFE. În baza înțelegerii, Armata Republicii Moldova va cumpăra 62 de camioane militare IVECO. Premierul Luca Niculescu a anunțat că cele două țări discută și despre dezvoltarea unor sisteme antidronă, în contextul incursiunilor tot mai frecvente ale dronelor rusești.

Proiectul vizează achiziția unor platforme de transport auto multifuncționale pe roți și face parte din planul României de investiții în industria de apărare.

Proiectul vizează achiziția unor platforme de transport auto multifuncționale pe roți și face parte din planul României de investiții în industria de apărare.

România și Republica Moldova discută despre dezvoltarea unor sisteme antidronă

În discursul susținut la Palatul Victoria, premierul Luca Niculescu a declarat că securitatea cetățenilor și protejarea teritoriilor împotriva atacurilor rusești reprezintă priorități pentru ambele guverne. Șeful Executivului a amintit și discuțiile purtate recent la Chișinău cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Cei doi au abordat inclusiv posibilitatea dezvoltării unor programe comune de apărare împotriva dronelor.

„Securitatea cetățenilor noștri și protecția teritoriilor împotriva atacurilor rusești s-au regăsit pe agenda discuțiilor pe care le-am avut cu prim-ministrul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor care încalcă spațiul nostru aerian se întâmplă tot mai des. Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării – iată, dovadă, acordul semnat astăzi – , dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe anti-drone”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a atras atenția că aceste sisteme devin tot mai necesare, în condițiile în care România se confruntă cu incidente repetate în spațiul aerian.

Republica Moldova va cumpăra 62 de camioane militare IVECO

Conform MApN, acordul semnat luni permite Republicii Moldova să participe la un contraxt de achiziții militare încheiat de România cu producătorul italian IDV Defence Vehicles. Documentul reprezintă un act adițional la acordul-cadru semnat în 2019 între MApN și compania italiană. Prin noua înțelegere, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova devine autoritate contractantă.

Tot luni, instituția din Republica Moldova și producătorul italian au semnat un contract pentru achiziția a 62 de autocamioane IVECO, în trei configurații. Vehiculele vor intra în dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Acordul-cadru încheiat de România în 2019 prevede achiziția a 2.909 platforme de transport multifuncționale pentru Armata Română. Până la 30 octombrie 2026, fuseseră livrate 2.039 de vehicule.

Premierul anunță investiții și locuri de muncă în România

Luca Niculescu a subliniat că proiectul are și o componentă economică, nu doar militară. Potrivit premierului, producția, integrarea și testarea finală a platformelor IVECO vor fi realizate în România. Acest lucru ar urma să aducă investiții și noi locuri de muncă.