Unde duce urma banilor din dosarul lui Călin Georgescu. Legătura cu o bancă din Letonia, închisă de BCE

Milionul de euro plătit de omul de afaceri Răzvan Leu, în dosarul în care este cercetat Călin Georgescu, a ajuns într-un cont bancar din Elveția. Din același cont au fost transferate ulterior peste patru milioane de euro către o bancă din Letonia, care a fost închisă în 2023. În prezent, mai mulți membri ai conducerii băncii letone sunt judecați pentru spălare de bani.

Omul de afaceri buzoian, Răzvan Leu, susține că a plătit suma drept garanție pentru un credit de șase milioane de euro. Împrumutul i-ar fi fost promis de Călin Georgescu și Ionel Rusen, dar nu a mai fost acordat. Potrivit DIICOT, Georgescu ar fi condus un grup infracțional care promitea oamenilor de afaceri credite internaționale în schimbul unor garanții financiare. După ce plăteau sumele solicitate, aceștia nu mai primeau împrumuturile.

Cum au ajuns banii din Elveția într-o bancă din Letonia

O investigație HotNews arată că milionul de euro plătit de Răzvan Leu a intrat, pe 30 decembrie 2021, într-un cont deschis la Incore Bank din Zurich. Contul aparținea Migom Bank, o bancă offshore înregistrată în Dominica. Procurorii DIICOT susțin că beneficiarul real al contului era bancherul elvețian Thomas Schatti, care conducea Migom Bank.

După încasarea milionului de euro, din același cont a fost efectuat un transfer de 4.000.007,24 euro către Baltic International Bank, o instituție financiară din Riga, Letonia. Procurorii români susțin că această sumă „ar putea să cuprindă” și banii plătiți de Răzvan Leu.

HotNews a descoperit că banca din Letonia avea deja probleme cu autoritățile de supraveghere financiară.

„Banca Letoniei (fosta Comisie a Pieței Financiare și de Capital – FCMC) a sancționat banca în repetate rânduri pentru deficiențe ale sistemului de control intern în domeniul combaterii spălării banilor. Pe lângă amenzile financiare, au fost impuse restricții operaționale și au fost sancționați inclusiv reprezentanții băncii”, a declarat pentru HotNews Janis Silakalns, purtătorul de cuvânt al băncii centrale din Letonia.

În decembrie 2022, autoritățile letone au suspendat activitatea Baltic International Bank, după ce au constatat că instituția înregistra pierderi și risca să se prăbușească. În martie 2023, Banca Centrală Europeană i-a retras licența. Banca a contestat decizia, dar Tribunalul UE i-a respins acțiunea în iunie 2025. Între timp, instituția a intrat în lichidare, iar în ianuarie 2024 a fost declarată insolventă.

Cei care au de recuperat bani de la Baltic International Bank pot depune cereri până pe 29 ianuarie 2029, a explicat pentru HotNews Linda Sniega-Svilāne, administratorul procedurii de insolvență. Jurnaliștii l-au întrebat și pe Răzvan Leu dacă a făcut demersuri pentru recuperarea milionului de euro, însă acesta nu a răspuns.

Foști șefi ai băncii sunt judecați pentru spălarea a 20 de milioane de euro

Parchetul General din Letonia a confirmat pentru HotNews că mai mulți reprezentanți de la vârful băncii sunt judecați pentru spălare de bani. Printre inculpați se află și Valerijs Belokons, acționarul majoritar al băncii. Procurorii letoni îl acuză că, împreună cu alți membri ai conducerii, ar fi format un grup infracțional organizat pentru spălarea a aproximativ 20 de milioane de euro.

Pentru a-i introduce în circuitul financiar, banca ar fi emis acțiuni noi, pe care le-a vândut unor persoane cercetate separat. Sumele obținute au fost folosite apoi pentru majorarea capitalului instituției.

Parchetul din Letonia a precizat că transferul de peste patru milioane de euro, efectuat din contul elvețian al Migom Bank, nu face obiectul procesului de la Riga. Nici Thomas Schatti, bancherul elvețian identificat de procurorii români, nu se numără printre inculpați.

Bancherul elvețian, acuzat și în Statele Unite

Thomas Schatti a fost vizat și de o acțiune civilă deschisă în 2024 la un tribunal federal din New York. Un investitor al Migom Global, companie din care făcea parte Migom Bank, l-a acuzat pe bancher și pe alți reprezentanți ai grupului că ar fi folosit 21 de milioane de euro din banii clienților pentru a cumpăra acțiuni la Baltic International Bank.

Potrivit plângerii, banii ar fi fost transferați prin mai multe firme private controlate de Schatti. Scopul ar fi fost preluarea băncii din Letonia. În documentele judiciare americane este menționat inclusiv contul de la Incore Bank, în care a ajuns milionul de euro plătit de Răzvan Leu. Avocatul Daniel W. Levy a explicat pentru HotNews că acel cont era unul colector, folosit pentru tranzacțiile mai multor clienți ai Migom Bank.

„Fondurile aflate în el aparțineau clienților băncii, care, de regulă, inițiau singuri plățile”, a declarat avocatul.

Procesul din SUA nu a ajuns însă la o decizie a instanței. Reclamantul și-a retras voluntar acțiunea în martie 2025, păstrându-și dreptul de a o introduce din nou. Avocatul lui Schatti a respins acuzațiile, susținând că plângerea conținea informații false și că afirmațiile reclamantului nu au fost demonstrate. La rândul său, bancherul elvețian a susținut public că investițiile în Baltic International Bank au respectat legislația din Letonia.

Migom Bank și-a oprit activitatea în martie 2023, iar în februarie 2024 autoritățile din Dominica au dispus încetarea oficială a operațiunilor. Schatti a fost atunci înlăturat din funcția de director.

Investigațiile jurnalistice au indicat și posibile legături ale Migom Bank cu cetățeni ruși. Potrivit G4Media, banca ar fi fost controlată indirect de oameni de afaceri din Rusia, prin intermediul lui Thomas Schatti. Printre persoanele menționate se află Michael Guss, cunoscut și ca Mikhail Sirojin, despre care publicația susține că ar fi avut un rol în conducerea din umbră a instituției.

Călin Georgescu și Thomas Schatti nu au răspuns solicitărilor HotNews.

În fața procurorilor DIICOT, Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere. Avocatul său, Mircea Sinescu, a criticat decizia CAB din 29 septembrie 2026, prin care a fost acceptată măsura arestării preventive pentru 30 de zile.