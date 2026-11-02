BYD ar putea cumpăra componente de la firme din România. Când alege locul următoarelor două fabrici din Europa

Întâlnire la Administrația Prezidențială

Agenda delegației a cuprins și o întâlnire la Administrația Prezidențială, a declarat pentru Profit.ro Andrei Duică, Country Manager al BYD România. „Pot confirma că delegația BYD a fost la Cotroceni și a avut o întâlnire cu un oficial din echipa Președintelui României”, a spus acesta.

În centrul discuțiilor s-au aflat investițiile BYD în România și proiectele pentru care compania ar putea obține sprijin de la autoritățile române, potrivit sursei citate.

Petrol importat, gaze proprii

Într-un interviu pentru Profit.ro, Stella Li a explicat că, pe măsură ce a cunoscut mai bine piața, a identificat tot mai multe oportunități, inclusiv în stocarea energiei în baterii și în domeniul autobuzelor și camioanelor electrice.

„Importați 60% din petrolul pe care îl consumați. Cu tehnologia noastră, ați putea reduce aceste importuri cu aproximativ 30% și ați economisi bani”, a declarat șefa BYD Europa.

Banii cheltuiți acum pe importuri ar putea rămâne în economia locală, a mai spus Stella Li. Ea a amintit și resursele importante de gaze naturale ale României, care pot fi folosite pentru producția de electricitate și pentru transporturi.

Cu politici guvernamentale potrivite, compania poate face acest lucru și poate contribui la dezvoltarea economiei locale, potrivit acesteia.

Ce a urmărit vizita

Potrivit lui Andrei Duică, vizita a avut mai multe priorități. Stella Li a vrut să le mulțumească echipei BYD și investitorilor din rețea, dar și să fixeze prioritățile de investiții locale: rețeaua de încărcare, modelele, brandurile, vehiculele utilitare ușoare și grele, panourile solare și bateriile.

Un alt obiectiv a fost deschiderea unui canal de comunicare cu autoritățile, pentru a înțelege mai bine țara și oamenii, a explicat Duică.

O cafea pe Calea Victoriei

Șefa BYD Europa a ales să se plimbe pe jos pe Calea Victoriei, să bea o cafea într-un loc public și să vadă oamenii, a relatat country managerul companiei. „I-a plăcut foarte, foarte mult”, a spus acesta.

Stella Li a mai vrut să afle de ce sprijin are nevoie Duică pe plan local și să pregătească parteneriatele locale, „astfel încât România să intre în ecosistemul BYD”, conform aceleiași surse.

Furnizori români pentru fabricile din Europa

Stella Li are în vedere identificarea unor posibili furnizori de componente din România, pentru producția viitoare de vehicule din Europa. Prima uzină BYD de pe continent care va începe producția se află în Ungaria.

„Pentru următoarele două fabrici discutăm pe baza unei liste scurte și trebuie să luăm o decizie în următoarele șase până la douăsprezece luni”, a mai spus Stella Li pentru Profit.ro.