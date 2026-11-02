Nicușor Dan o felicită pe Iliana Iotova: Abia aștept să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre

Nicușor Dan a reacționat public după victoria obținută de Iliana Iotova la alegerile prezidențiale din statul vecin. Șeful statului a transmis un mesaj oficial prin intermediul platformei X, în care a salutat rezultatul scrutinului din Bulgaria.

În postare, Nicușor Dan a evidențiat direcțiile strategice comune ale celor două state. Președintele a menționat apartenența comună la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică drept fundamente pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Securitatea regiunii extinse a Mării Negre a reprezentat un punct central al mesajului transmis de la București.

„Felicitări Ilianei Iotova pentru alegerea sa în funcția de Președinte al Bulgariei! Aștept cu nerăbdare să continuăm munca noastră strânsă împreună și să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre”, a scris Nicușor Dan.

Acesta a subliniat potențialul parteneriatului româno-bulgar și mesajul său s-a concentrat pe securitatea și stabilitatea economică a întregii regiuni.

„Ca vecini, parteneri în UE și aliați NATO, sunt multe lucruri pe care le putem face împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră”, a adăugat șeful statului în mesajul său public.

La finalul postării, Nicușor Dan a lansat o invitație directă pentru o întâlnire la nivel înalt și a precizat că așteaptă să o primească în curând pe Iliana Iotova într-o vizită oficială în România.

Iliana Iotova, prima femeie președinte din Bulgaria

Mesajul președintelui Nicușor Dan vine la scurt timp după confirmarea rezultatelor din statul vecin. Iliana Iotova a câștigat scrutinul prezidențial organizat duminică, ceea ce marchează un moment istoric pentru administrația de la Sofia. Reprezentanta Partidului Socialist Bulgar (BSP) devine prima femeie care ocupă funcția de președinte al statului bulgar.

Conform rezultatelor preliminare oferite de agențiile de sondare la nivel național, Iotova l-a învins categoric în turul al doilea pe contracandidatul pro-occidental Andrey Ghiurov. Calculele paralele îi atribuie un scor estimat între 56,6% și 58,2% din sufragii.

În campanie, Iotova a refuzat acordarea unui sprijin militar suplimentar pentru Ucraina. În schimb, noul președinte ales a pledat constant pentru identificarea unei soluții diplomatice la nivel regional. Anterior mesajului transmis de Nicușor Dan, Iliana Iotova a primit felicitări și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.