Explozie la o școală din Prahova. Zeci de elevi și profesori, evacuați

O explozie produsă luni dimineață, 2 noiembrie, în camera centralei termice a unei școli din județul Prahova a dus la evacuarea a 43 de elevi și șase cadre didactice. Incidentul a avut loc la Școala Gimnazială din comuna Telega, chiar în prima zi de cursuri după vacanța de toamnă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă conducerea unității de învățământ a decis suspendarea cursurilor pentru întreaga zi.

Alarma a fost dată în jurul orei 09:15, când autoritățile au fost anunțate printr-un apel la 112 despre producerea unei deflagrații în încăperea în care se află centrala termică pe lemne a școlii, scrie Digi24.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, explozia nu a fost urmată de incendiu și, conform primelor verificări, clădirea unității de învățământ nu a fost afectată.

Elevii și profesorii au ieșit din școală înainte de sosirea pompierilor

În momentul producerii incidentului, în unitatea de învățământ se aflau 43 de elevi și șase cadre didactice. Toți au reușit să părăsească imobilul înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. Reprezentanții ISU Prahova au precizat că nu au fost înregistrate victime și că o parte dintre copii au fost deja preluați de părinți.

„Din primele informații primite de la fața locului, a fost vorba despre o explozie neurmată de incendiu, produsă în camera centralei termice pe lemne, fără a fi afectată clădirea”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Autoritățile au anunțat că pompierii vor verifica întreaga unitate de învățământ pentru a evalua situația și pentru a identifica eventualele riscuri rămase în urma deflagrației.

Mobilizare a echipajelor de urgență. Cursurile au fost suspendate

La școala din Telega au fost trimise două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Câmpina. De asemenea, au fost mobilizate o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Băicoi și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, pentru acordarea asistenței medicale în cazul în care ar fi existat persoane rănite.

Deși intervenția nu a necesitat transportarea vreunei persoane la spital, activitatea didactică a fost întreruptă. Cursurile programate pentru luni, 2 noiembrie, au fost suspendate pentru a permite remedierea situației.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat cauza exactă a exploziei. Se știe doar că deflagrația s-a produs în încăperea centralei care funcționează pe lemne, fără să provoace un incendiu.