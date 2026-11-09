Ursula von der Leyen, avertisment înainte de vizita la București: Amenințările la adresa securității se intensifică

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni, 9 noiembrie, un avertisment privind deteriorarea securității în Marea Neagră, înaintea vizitei oficiale în România și Bulgaria. Șefa executivului european a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre atacurile din regiune, negocierile de pace și necesitatea unui armistițiu care să protejeze infrastructura alimentară și energetică.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt tot mai numeroase, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața”, a declarat președinta Comisiei Europene pe X.

Oficialul european a precizat că va discuta cu liderii din România și Bulgaria despre situația din regiune și despre măsurile prin care Europa își poate consolida răspunsul.

Ursula von der Leyen a discutat cu Zelenski înaintea vizitei în România

Înainte de a ajunge la București, președinta Comisiei Europene a avut o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski. Discuțiile au vizat atât securitatea Mării Negre, cât și eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie restabilită și păstrată”, a transmis Ursula von der Leyen.

Aceasta și-a reafirmat sprijinul pentru solicitarea președintelui ucrainean privind instituirea unui armistițiu care să includă infrastructura alimentară și energetică. Cei doi lideri au discutat și despre negocierile de pace programate săptămâna aceasta la Abu Dhabi, la care UE va participa alături de partenerii săi.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Zelenski la Dublin, în cursul acestei săptămâni, și să discut cu ceilalți lideri despre următorii pași către pace”, a mai declarat șefa Comisiei Europene.

Întâlniri cu Nicușor Dan și Luca Niculescu la București

Ursula von der Leyen ajunge luni, 9 noiembrie, la București, în cadrul unui turneu diplomatic dedicat regiunii Mării Negre. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, aceasta va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, la ora 15:30. Cei doi oficiali vor oferi declarații comune de presă, programate pentru ora 17:00.

Discuțiile vor viza securitatea europeană, cu accent pe situația din Marea Neagră, dar și competitivitatea economică, energia și extinderea Uniunii Europene. Pe agendă se află și sprijinul acordat Republicii Moldova, precum și negocierile pentru viitorul buget european.

Ulterior, de la ora 17:45, președinta Comisiei Europene se va întâlni cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria.

Marți, Ursula von der Leyen își va continua vizita în Bulgaria, unde are programată o întrevedere cu premierul Rumen Radev. Aceasta va vizita și Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna.