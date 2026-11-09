FOTO Născut în China, crescut în Brazilia, devenit preot în România. Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române, hirotonit la Cluj

Un bărbat născut în China, crescut în Brazilia și convertit la Ortodoxie în România a devenit primul preot de origine chineză al Bisericii Ortodoxe Române. Dionisie Kenan Wang a fost hirotonit duminică, 8 noiembrie, la Cluj-Napoca, după un drum de mai mulți ani în care a studiat diferite religii și a decis să își dedice viața credinței. În urmă cu trei ani, acesta mărturisea că își dorește să devină preot.

Primul preot chinez al Bisericii Ortodoxe Române, hirotonit la Cluj

Ceremonia a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, în timpul Sfintei Liturghii oficiate de mitropolitul Andrei Andreicuț, cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Potrivit Mitropoliei Clujului, Dionisie Kenan Wang, care până atunci era diacon, a fost hirotonit în treapta preoției pe seama Centrului Eparhial. Evenimentul a fost prezentat drept o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română de Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române. Acesta a explicat că hirotonirea noului preot arată că apartenența la Ortodoxie nu este condiționată de naționalitate sau de locul în care o persoană s-a născut.

Născut în China, crescut în Brazilia. Cum a descoperit Ortodoxia

Povestea lui Dionisie Kenan Wang începe la mii de kilometri de România.

Născut în China și crescut în Brazilia, acesta a ajuns ulterior în România, unde a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București. Într-un interviu acordat revistei Formula AS, în august 2023, Wang povestea că interesul său pentru religie a apărut încă din adolescență.

Provenind dintr-o familie de intelectuali, acesta a avut acces la numeroase cărți și a început să studieze diferite credințe, încercând să găsească răspunsuri la întrebările sale despre existență. A studiat budismul, islamul, protestantismul și catolicismul, înainte de a se apropia de Ortodoxie.

El mărturisea că l-a atras în special modul în care Biserica Ortodoxă înțelege credința și relația omului cu Dumnezeu. După ce a ajuns în România, a dorit să studieze teologia ortodoxă, însă nu a fost acceptat inițial deoarece nu era botezat. A ales să studieze istoria, a început un doctorat, iar ulterior s-a botezat și s-a înscris la Facultatea de Teologie.

„Mi-aș dori mult să fiu preot”. Visul mărturisit în urmă cu trei ani

În august 2023, pe când era student în primul an la teologie, Dionisie Kenan Wang vorbea deschis despre dorința sa de a deveni preot.

„Mi-aș dori mult să fiu preot”, declara acesta pentru Formula AS.

Wang explica atunci că nu privește preoția ca pe o simplă profesie sau ca pe o modalitate de a obține un statut social, ci ca pe un mod de viață dedicat credinței. Trei ani mai târziu, dorința sa s-a împlinit la Cluj-Napoca.

Numele Dionisie a fost ales chiar de el la botez, în amintirea Sfântului Dionisie Areopagitul, despre care tradiția creștină spune că s-a convertit după ce a ascultat predica Apostolului Pavel la Atena. Dionisie Kenan Wang este căsătorit cu o româncă.

Unde va sluji primul preot chinez al BOR

După hirotonire, Dionisie Kenan Wang își va desfășura activitatea la Biserica Ortodoxă „Schimbarea la Față”, situată pe Bulevardul Eroilor nr. 24-26 din Cluj-Napoca. Noua sa misiune va fi dedicată inclusiv comunităților de imigranți care trăiesc în România.

Potrivit informațiilor prezentate de Vasile Bănescu, aici vor fi organizate slujbe religioase duminica și în zilele de sărbătoare, dar și cateheze, conferințe și întâlniri cu caracter religios și cultural.

Activitățile se vor desfășura atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a permite participarea credincioșilor din diferite țări. Prin această inițiativă, Biserica Ortodoxă Română urmărește să ofere un spațiu de întâlnire și sprijin spiritual inclusiv persoanelor stabilite în România care nu vorbesc limba română.