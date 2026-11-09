Banii sindicatului, cheltuiți pe electrocasnice. Doi lideri sunt acuzați că au delapidat 600.000 de lei

Doi lideri sindicali din județul Bacău sunt cercetați penal după ce ar fi folosit banii organizației pentru a-și cumpăra electrocasnice și alte bunuri personale. Potrivit procurorilor, cei doi ar fi gestionat fraudulos fondurile sindicatului timp de aproximativ doi ani, provocând un prejudiciu estimat la 600.000 de lei. Anchetatorii au făcut percheziții la locuințele acestora, unde au descoperit mai multe electrocasnice și au ridicat o sumă de bani.

Banii sindicatului ar fi fost folosiți pentru cumpărături personale

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și vizează două persoane care au ocupat funcții de conducere într-o organizație sindicală, scrie Antena 3 CNN.

Potrivit procurorilor, în perioada 2021-2023, cei doi ar fi administrat în mod fraudulos patrimoniul sindicatului și și-ar fi însușit o parte dintre fondurile pe care aveau responsabilitatea să le gestioneze.

Banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor electrocasnice și a altor produse destinate uzului personal, în loc să fie utilizați în interesul organizației. Anchetatorii susțin că neregulile nu ar fi fost izolate, ci s-ar fi repetat pe parcursul perioadei investigate.

Prejudiciul total estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 600.000 de lei, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, citat de Agerpres.

Trei percheziții în județul Bacău

Pe 6 noiembrie 2026, procurorii au efectuat trei percheziții domiciliare la locuințe din județul Bacău.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

În timpul descinderilor, anchetatorii au găsit mai multe electrocasnice despre care există suspiciunea că ar fi fost achiziționate folosind fondurile organizației sindicale. Bunurile au fost lăsate în custodia persoanelor cercetate, iar polițiștii au ridicat și o sumă de bani.

Autoritățile nu au precizat valoarea banilor ridicați și nici ce tipuri de electrocasnice au fost identificate. După efectuarea perchezițiilor, cei doi lideri sindicali au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.

Ce acuzații le aduc procurorii celor doi sindicaliști

Dosarul penal vizează două infracțiuni, ambele cercetate în formă continuată: delapidare și gestiune frauduloasă.

Delapidarea presupune însușirea, folosirea sau traficarea, în interes personal ori pentru altcineva, a unor bani sau bunuri gestionate în virtutea atribuțiilor de serviciu, în condițiile prevăzute de lege.

Gestiunea frauduloasă se referă la producerea unor pagube prin administrarea sau conservarea cu rea-credință a bunurilor unei alte persoane.

În acest caz, procurorii încearcă să stabilească modul în care au fost administrate fondurile organizației sindicale și ce sume ar fi ajuns să fie utilizate în interesul celor doi lideri.Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice numele persoanelor cercetate și nici identitatea sindicatului afectat.

Cei doi lideri sindicali nu au fost reținuți

În urma perchezițiilor și audierilor, procurorul de caz nu a dispus măsuri preventive împotriva celor două persoane. De asemenea, anchetatorii nu au solicitat instanței arestarea preventivă a acestora.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost gestionate fondurile organizației și pentru clarificarea prejudiciului. Anchetatorii urmează să stabilească dacă toate sumele considerate lipsă au fost însușite de persoanele cercetate și în ce condiții au fost efectuate achizițiile identificate.