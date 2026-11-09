Revoltele din Franța, exploatate de o rețea rusă de dezinformare. Conturi legate de MAGA și Israel au strâns milioane de vizualizări

O rețea rusă de dezinformare a încercat să profite de revoltele violente din Franța. Pe rețelele de socializare au fost distribuite informații false, care puneau tulburările pe seama imigrației și prezentau guvernul francez ca fiind incapabil să controleze situația. Concluziile apar într-un raport intern al UE, consultat de Reuters. Un document separat, întocmit de Ministerul francez de Externe, arată că și conturi asociate Israelului și MAGA au promovat mesaje ostile despre proteste.

Raportul Uniunii Europene, care analizează perioada 7-21 octombrie, identifică o rețea rusă cunoscută sub numele de „Operation Overload”. Aceasta ar fi distribuit videoclipuri prezentate drept materiale ale unor instituții de presă occidentale. Unele conțineau afirmații false potrivit cărora migranții ar fi violat protestatari. Alte materiale avertizau, fără dovezi, asupra unor presupuse atacuri teroriste iminente. Scopul campaniei era să prezinte conducerea Franței drept slabă și tot mai autoritară, potrivit documentului european.

„Astfel de evenimente oferă oportunități de a submina guvernele naționale, de a alimenta teama și dezbinarea și de a influența percepțiile publice înaintea alegerilor”, se arată în raportul întocmit de specialiștii în dezinformare ai serviciului diplomatic al UE.

Rețeaua „Operation Overload” este activă din septembrie 2023 și a vizat în repetate rânduri instituții, personalități publice și organizații media occidentale. Potrivit raportului european, campaniile sale urmăresc inclusiv diminuarea sprijinului pentru Ucraina. În acest sens, rețeaua promovează ideea că guvernele europene acordă mai multă atenție Ucrainei decât problemelor propriilor cetățeni.

Un raport publicat anul trecut de Institute for Strategic Dialogue, organizație de cercetare cu sediul în Marea Britanie, arăta că rețeaua utilizează inclusiv inteligența artificială pentru a imita vocile experților. De asemenea, falsifică titluri de presă și manipulează imagini pentru a crea materiale care par autentice.

Conturile legate de MAGA și Israel au adunat zeci de milioane de vizualizări

Un raport separat, realizat de Ministerul francez de Externe, arată că mesajele despre revolte au fost promovate și de conturi asociate mișcării MAGA din SUA, dar și de oficiali și influenceri israelieni. Acestea au pus accentul pe imigrație și islamismul radical, asociindu-le cu violențele din Franța.

Datele analizate pentru perioada 16-18 octombrie arată diferențe importante între numărul de vizualizări obținute de cele trei categorii de conturi. Cele mai populare zece postări de pe platforma X provenite din mediile proruse au acumulat 2,8 milioane de vizualizări. În schimb, cele mai vizualizate zece postări distribuite de oficiali, instituții media și influenceri asociați mișcării MAGA au depășit 49 de milioane de vizualizări. În aceeași perioadă, primele zece postări publicate de oficiali israelieni, conturi guvernamentale, instituții media și influenceri au strâns peste 35 de milioane de vizualizări.

Elina Treyger, cercetătoare în științe politice la RAND Corporation, consideră că astfel de campanii fac parte dintr-o „competiție a narațiunilor”, care poate influența în timp felul în care sunt percepute democrațiile occidentale. Potrivit acesteia, mesajele antiimigrație promovate online pot accentua polarizarea societății și pot împinge alegătorii europeni către extremele politice.

Macron a vorbit despre manipularea informației din exterior

Deși rapoartele identifică tentative de influențare a opiniei publice, analiza Uniunii Europene nu a găsit dovezi că Rusia sau alți actori externi ar fi provocat ori amplificat direct protestele. Experții europeni descriu activitatea drept o „exploatare oportunistă a tulburărilor”. Emmanuel Macron declara, pe 21 octombrie, că nu existau indicii vizibile privind o intervenție străină în organizarea protestelor. Acesta a confirmat însă existența unei „manipulări a informației din exterior”.

Ministerul rus de Externe nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta concluziile raportului. În august, purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, respinsese acuzațiile autorităților franceze privind dezinformarea legată de alegerile prezidențiale din 2027. Nici biroul lui Benjamin Netanyahu și nici Ministerul israelian de Externe nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile cuprinse în cele două rapoarte.

Franța a documentat anterior activitatea rețelei „Operation Overload”. În 2024, agenția guvernamentală Viginum, responsabilă cu monitorizarea ingerințelor digitale străine, a publicat o analiză despre această operațiune și alte campanii similare. Autoritățile franceze au avertizat că asemenea acțiuni reapar frecvent în perioade de proteste, alegeri sau crize politice, când tensiunile sociale pot fi folosite pentru a afecta imaginea Franței.