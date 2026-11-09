Manda, către miniștrii PSD: „S-ar putea să nu mai prindă Crăciunul”/ Grindeanu ironizează „Polul de Modernizare” al PNL: „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat în ședința social-democrților de luni la anunțul PNL de începere a discuțiilor de fuziune cu Forța Dreptei, formațiune condusă de fostul șef liberal Ludovic Orban, sub umbrela unui Pol Modernizator. Șeful PSD a spus că este „foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban”. La rândul lui, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, le-a transmis un mesaj miniștrilor social-democrați. El a spus că se așteaptă „ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister”, potrivit unor surse politice.

„Am văzut că apare nu știu ce Pol de Modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. N-au reformat și n-au modernizat nimic cât au fost la putere, o fac acum din opoziție. Doar au tăiat de la oameni și firmele românești. Să susțină mai bine reforma administrativă și comasarea agențiilor propuse de PSD. Astea sunt reforme reale. Și apoi – sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban”, a spus Grindeanu, potrivit unor surse participante.

Claudiu Manda: Unii miniștrii s-ar putea să nu mai prindă Crăciunul

Numărul doi din PSD îi atenționează pe miniștrii social-democrați că „răbdarea nu este nelimitată”.

„Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister. Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată”, a spus Claudiu Manda.

Social-democratul i-a mai avertizat pe unii dintre miniștri că, „dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, potrivit unor surse.

Reamintim că PSD are în guvernul Luca Niculescu 12 portofolii de miniștri.

Grindeanu a cerut „schimbarea direcției” în Guvern

Imediat după învestirea guvernului Luca Niculescu, PSD a transmis într-un comunicat oficial că „România are nevoie de o schimbare de direcție” față de politicile promovate de fostul premier Ilie Bolojan.

„Guvernul a fost învestit cu 280 de voturi. Indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și veterani, plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile și relansarea economică sunt câteva dintre angajamentele asumate de miniștrii PSD în acest Executiv”, a transmis PSD.

Social-democrații au adăugat că „România are nevoie de stabilitate, de măsuri concrete și de decizii care să îmbunătățească viața oamenilor”.