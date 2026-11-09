Un nou drum ar putea scăpa șoferii de aglomerația de pe Valea Prahovei. A fost lansată licitația pentru primul tronson din TransBai

CJ Prahova a lansat licitația pentru modernizarea primului tronson al drumului TransBai, un proiect care ar putea deveni o alternativă la DN1, pe Valea Prahovei. Lucrările vizează un segment de peste 41 de kilometri, între Gura Vitioarei și Valea Doftanei. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 288,7 milioane de lei fără TVA.

Primul tronson al TransBai măsoară 41,16 kilometri și traversează cinci localități din județul Prahova: Gura Vitioarei, Vărbilău, Aluniș, Bertea și Valea Doftanei. Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor județene DJ 100G, DJ 102, DJ 101T și DJ 102I. Firmele interesate pot depune oferte până pe 15 decembrie. Durata prevăzută pentru execuția lucrărilor este de 30 de luni, de la emiterea ordinului de începere, scrie Profit.ro.

Cum ar putea fi ocolită aglomerația de pe DN1

Traseul complet al TransBai ar urma să aibă peste 88 de kilometri și să traverseze Munții Baiului. Scopul proiectului este crearea unei noi legături rutiere între zona Gura Vitioarei și stațiunile Azuga și Bușteni. Odată finalizat întregul drum, șoferii care pleacă din București spre Predeal ar putea evita o parte din traficul de pe Valea Prahovei. Aceștia ar urma să se îndrepte spre Gura Vitioarei, pe DN1A, apoi să continue prin Valea Doftanei și Munții Baiului. De acolo, traseul ar coborî spre zona Azuga-Bușteni, unde șoferii ar putea reveni pe DN1 pentru ultima parte a călătoriei.

Pe lângă reducerea presiunii asupra DN1, investiția ar putea contribui și la dezvoltarea turismului în Munții Baiului. Noul traseu ar facilita accesul către zone montane greu accesibile în prezent și ar putea încuraja investițiile în unități de cazare și servicii turistice.

Alte lucrări care ar putea reduce traficul de pe Valea Prahovei

În paralel cu proiectul TransBai, se desfășoară lucrări de modernizare pe DJ 102I, între Valea Doftanei și Brădet, pe o distanță de 25,63 kilometri. Drumul va face legătura între județele Prahova și Brașov, traversând Munții Baiului prin Pasul Predeluț, la o altitudine de 1.285 de metri.

La începutul lunii noiembrie, stadiul lucrărilor ajunsese la aproximativ 28%. Constructorii executau lucrări de consolidare, ziduri de sprijin, podețe și sisteme pentru colectarea apelor.

Un alt proiect care urmărește fluidizarea circulației este centura Comarnic, inaugurată recent, după aproximativ trei ani de lucrări. Drumul are o lungime de șase kilometri și permite ocolirea localității.

Autoritățile au aprobat și documentația actualizată pentru viitoarea centură a stațiunilor Azuga și Bușteni. Aceasta va avea o lungime de aproximativ 9,45 kilometri și o platformă rutieră cu o lățime cuprinsă între 9,5 și 10 metri.