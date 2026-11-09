VIDEO Nouă ore în mijlocul oceanului. Un pianist căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari

Un pianist care lucra pe un vas de croazieră a supraviețuit aproape nouă ore în Oceanul Pacific, după ce ar fi căzut peste bord. Bărbatul a fost descoperit de doi pescari la aproximativ 32 de kilometri de coasta Californiei. Când a fost scos din apă, acesta era în stare de șoc și le-a mărturisit salvatorilor că se temuse că va muri.

Incidentul a avut loc vineri, 6 noiembrie, în apropierea Insulei Catalina, din California. Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, era angajat al companiei Royal Caribbean și lucra ca pianist pe vasul de croazieră „Ovation of the Seas”, o navă cu 14 punți, relatează People.

Doi pescari l-au descoperit în mijlocul oceanului

Sean Norton și Grant Garrett se întorceau dintr-o partidă de pescuit când au observat ceva neobișnuit la suprafața apei. După ce s-au apropiat, au realizat că era vorba despre un om care încerca să se mențină la suprafață.

Cei doi au oprit imediat ambarcațiunea și au început operațiunea de salvare.

„Am spus: «Da, este un om. Opriți barca și haideți să strângem toate undițele»”, a povestit Grant Garrett pentru CBS News.

Pescarii au reușit să îl ridice pe bărbat în ambarcațiune. Acesta era epuizat și în stare de șoc, după orele petrecute în larg.

„Singurul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Mulțumesc. Am crezut că o să mor»”, a relatat Sean Norton.

După recuperarea bărbatului, pescarii au transmis un apel de urgență, iar echipele de salvare din Newport Beach au intervenit pentru a-l prelua.

Ar fi căzut de pe navă în timpul nopții

Potrivit autorităților americane, pianistul ar fi ajuns în apă în jurul orei 02:30, cu aproximativ nouă ore înainte de a fi descoperit. Adam Yacenda, reprezentant al serviciului de salvamari din Newport Beach, a explicat că intervenția a avut loc la o distanță de aproximativ 24 până la 32 de kilometri de țărm.

Bărbatul a fost transportat la spital în stare stabilă. Garda de Coastă a Statelor Unite a confirmat că acesta este în viață și că medicii se așteaptă să supraviețuiască.

Temperatura apei i-ar fi salvat viața

Unul dintre pescarii care au participat la salvare consideră că temperatura neobișnuit de ridicată a oceanului a contribuit la supraviețuirea pianistului.

În momentul incidentului, apa avea aproximativ 24 de grade Celsius, potrivit estimărilor salvatorilor. Temperaturile ridicate au fost asociate cu fenomenul climatic El Niño. Sean Norton a afirmat că, în alte condiții meteorologice, șansele ca bărbatul să reziste atât de multe ore în ocean ar fi fost mult mai mici.

Garda de Coastă investighează incidentul

Deocamdată, nu se știe în ce împrejurări pianistul a ajuns în apă. Garda de Coastă americană a deschis o anchetă pentru a stabili cum a căzut bărbatul peste bord.

Compania Royal Caribbean Group a confirmat incidentul și a transmis că îi oferă sprijin angajatului său.

„Îi oferim sprijin și asistență colegului nostru în această perioadă dificilă”, au transmis reprezentanții companiei.

Aceștia au precizat că nu vor furniza alte detalii, pentru a respecta viața privată a bărbatului. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului și modul în care angajatul navei a ajuns singur în largul Oceanului Pacific.