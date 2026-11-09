Cinci medalii pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026

Performanță de excepție pentru elevii români la cea de-a cincea ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Concursul a avut loc în perioada 1-8 noiembrie 2026, la Ubon Ratchathani, în Thailanda. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, echipa României a cucerit cinci medalii. Rezultatul confirmă încă o dată nivelul ridicat al pregătirii tinerilor pasionați de științele spațiului.

Cele mai valoroase distincții, medaliile de aur, au fost câștigate de Șerban Mihai Brindescu, elev al Școlii Gimnaziale Nr. 16 „Take Ionescu” din Timișoara, și de Ioan-Claudiu Pitic, de la Școala Gimnazială Nr. 39 din București.

La rândul lor, Carla Teodora Dobre, elevă a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, și Filip-Sebastian Nacu, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, au obținut medalii de argint. Tudor Constantinescu, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București, a cucerit medalia de bronz.

Pregătirea lotului național s-a desfășurat la Suceava

Succesul este cu atât mai important cu cât competiția a reunit concurenți din 25 de țări și a inclus probe extrem de complexe. Participanții au susținut o probă teoretică și trei probe practice. Ei au avut de făcut observații astronomice cu telescopul pe timp de zi, observații pe timp de noapte și o probă de planetariu. Aceste teste sunt concepute pentru a evalua nu doar cunoștințele teoretice, ci și capacitatea elevilor de a aplica în condiții reale concepte avansate de astronomie și astrofizică.

Echipa României a fost coordonată de profesorul doctor Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Suceava. I-au fost alături profesoara Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, și cercetătoarea Cătălina Ana Mirițescu, de la Vrije Universiteit Brussel, fostă olimpică internațională.

Pregătirea lotului național s-a desfășurat la Suceava. Au colaborat Universitatea „Ștefan cel Mare”, ISJ Suceava și Societatea Științifică CYGNUS și Liceul cu Program Sportiv Suceava. Coordonarea științifică a fost asigurată de prof. dr. Petru Crăciun și prof. dr. Cristian Pîrghie.

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori e inițiată chiar de România

Un detaliu care merită remarcat este faptul că Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori este o competiție inițiată chiar de România. Rezultatele obținute de elevii români la ediția din acest an confirmă tradiția de excelență a școlii românești în domeniul științelor exacte. Ele arată și că investiția în educația de performanță continuă să dea rezultate la cel mai înalt nivel internațional.

Ministerul Educației și Cercetării a ținut să transmită felicitări elevilor, profesorilor și părinților care au contribuit la această reușită, subliniind că susține participarea loturilor naționale la competițiile internaționale prin acoperirea costurilor de pregătire, deplasare și participare. România demonstrează astfel că poate forma tineri capabili să concureze cu succes în elita mondială a astronomiei și astrofizicii.