Donald Trump a vorbit despre rezultatele electorale ale republicanilor, politica de imigrație, războiul din Iran, relația cu JD Vance și afacerile familiei sale într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”.

Donald Trump evaluează rezultatele republicanilor

Președintele Donald Trump a oferit cea mai amplă evaluare de până acum a rezultatelor electorale slabe ale republicanilor într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”, difuzat duminică seara și citat de CNN.

Trump nu și-a asumat responsabilitatea personală pentru înfrângerea republicanilor. El a pus rezultatele pe seama candidaților care, potrivit evaluării sale, nu au reușit să transforme nivelul său de susținere în rezultate pentru propriile candidaturi. În același timp, președintele a recunoscut că unele dintre deciziile administrației sale au fost nepopulare.

Trump a indicat războiul din Iran și mesajele negative legate de conflict drept principalele cauze ale rezultatelor republicanilor. El a spus însă că politica administrației în domeniul imigrației a avut, de asemenea, un impact politic.

Trump spune că deportările au fost prea dure

Trump a recunoscut că politica de aplicare a legislației privind imigrația a fost nepopulară și că unele măsuri au mers prea departe. El s-a referit la arestarea și deportarea migranților fără acte și a făcut o distincție între persoanele care au comis infracțiuni grave și cele care se află în Statele Unite de zece ani sau mai mult fără astfel de condamnări.

„A fost prea greu. Cred că ar putea fi prea greu”, a spus Trump.

Potrivit materialului-sursă, afirmația reprezintă o recunoaștere a costului politic al politicii de imigrație. Nu rezultă însă că administrația a decis schimbarea agendei în acest domeniu. Documentul precizează că nu este clar dacă Trump intenționează să modifice politica de imigrație. În același timp, Stephen Miller, descris în sursă drept arhitect al politicilor respective, a fost numit șef de cabinet.

Trump spune că nu își iartă unii adversari

Interviul realizat de Ross Douthat pentru CBS s-a încheiat cu o discuție despre relația lui Trump cu adversarii săi și despre posibilitatea de a-i ierta. Președintele a spus că există persoane pe care le consideră dușmani și că nu crede că își va schimba atitudinea față de unii dintre ei.

„Cred că sunt oameni foarte răi și nu-mi plac – pot folosi cuvântul «urăsc» – îi urăsc pe unii dintre dușmanii mei”, a declarat Trump. El a adăugat că probabil nu poate să îi ierte, deoarece îi urăște și consideră că acest lucru va continua.

Subiectul a fost legat în interviu de un moment de la funeraliile activistului Charlie Kirk, unde văduva acestuia, Erika, l-ar fi iertat public pe presupusul asasin. La scurt timp după acel moment, Trump a spus: „Îmi urăsc adversarii și nu le doresc nimic bun”.

Mesajul lui Trump pentru JD Vance

Trump a discutat și despre vicepreședintele JD Vance și despre poziția acestuia privind războiul din Iran. Vance scrisese că războiul a contribuit la înfrângerea republicanilor. Trump a spus ulterior că și-ar fi dorit ca Vance să fi exprimat mai clar susținerea pentru conflict.

„Singurul lucru pe care mi-aș fi dorit să-l fi spus acolo […] dar dacă ar trebui să o faceți din nou, ați face-o? […] Iar răspunsul meu este un da categoric”, a spus Trump.

Președintele a afirmat că Vance discutase cu el înainte de publicarea mesajului. Potrivit lui Trump, vicepreședintele l-a întrebat ce părere are, iar el i-a răspuns: „Scrie ce simți”.

Trump nu promite sprijin pentru o candidatură a lui Vance

În interviu, Trump a fost întrebat dacă l-ar susține pe JD Vance într-o eventuală candidatură la președinție. Răspunsul său nu a reprezentat o promisiune de susținere. „Probabil. Nu neapărat”, a spus Trump, după care a adăugat: „Poate că ar fi mai bine să nu mă implic”.

Întrebat despre alte nume care ar putea fi luate în calcul, Trump l-a menționat pe secretarul de stat Marco Rubio. El a spus despre Rubio că „se descurcă de minune” și că face „o treabă fantastică”. Trump a mai afirmat că există și senatori pe care îi consideră potriviți, dar a refuzat să îi nominalizeze.

Președintele a susținut că sprijinul său electoral are în continuare greutate în Partidul Republican. „Cred că ar juca un rol important dacă aș face-o, pentru că capacitatea mea de susținere a fost foarte puternică”, a spus Trump.

Întrebările despre afacerile familiei și criptomonede

O altă parte a interviului a vizat interesele comerciale ale familiei Trump, inclusiv activitățile din domeniul criptomonedelor. Ross Douthat l-a întrebat pe președinte despre acuzațiile de corupție formulate de democrați în legătură cu afacerile familiei.

Trump a spus că unul dintre fiii săi îi gestionează banii și l-a descris drept „un tip foarte drept și bun”. El a afirmat că cea mai mare parte a banilor este administrată de firme de pe Wall Street.

Materialul-sursă afirmă că Trump a obținut peste 1 miliard de dolari din afaceri cu criptomonede lansate împreună cu fiii săi înainte de învestirea sa în funcție. Documentul mai menționează că o firmă de investiții cu legături cu Emiratele Arabe Unite a cumpărat aproape jumătate din compania de criptomonede a familiei înainte de a doua inaugurare a lui Trump.

Trump a respins îngrijorările privind posibilitatea ca entități străine să încerce să obțină influență la Casa Albă. El a spus că fiecare președinte se confruntă cu situații în care entități externe încearcă să câștige favorurile președintelui.

Președintele a mai spus că nu a avut un rol în afacerea familiei sale, deși nu și-a vândut complet activele. „Cum renunți la numerar? […] Totul este generat pe calculator. Habar n-am ce naiba cumpără”, a declarat Trump.