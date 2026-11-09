Șeful ISMB: profesorii fug de plata cu ora. Ce efecte au avut măsurile Guvernului Bolojan

Florian Lixandru, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care este retribuită munca suplimentară a profesorilor. Într-o declarație acordată duminică pentru TVR Info, acesta a subliniat că interesul cadrelor didactice pentru activitatea în regim de plata cu ora a scăzut.

„Practic, aici trebuie să se intervină în cel mai scurt timp, zic eu, vizavi de modul în care este retribuită plata cu ora”, a declarat Florian Lixandru.

Declarațiile vin în contextul intrării în vigoare a Legii 141/2025, cunoscută sub numele de „Legea Bolojan”. Noua lege a modificat formula de calcul a indemnizației, ceea ce a stârnit nemulțumiri majore în sistemul de educație.

Un sistem „discriminatoriu”

Șeful ISMB a explicat mecanismul prin care noile norme defavorizează profesorii. În trecut, plata cu ora se calcula raportat la numărul de ore din norma didactică (aproximativ 80 de ore pe lună pentru un titular). În prezent, conform noii ordonanțe, tariful orar este stabilit prin raportare la numărul de 166 de ore lucrătoare pe lună, o valoare utilizată de obicei în sectorul privat sau pentru alte categorii profesionale.

Acest mod de calcul generează un decalaj uriaș.

„Iarăși, aici este o chestie discriminatorie”, a explicat Lixandru. „Un coleg care desfășoară activitate la catedră primește un salariu corespunzător celor 80 de ore prestate în normă. Un alt coleg (…) este încadrat în regim de plata cu ora și ora lui este calculată raportat la 166 de ore. El este plătit, practic, pe oră, la o treime decât este plătit profesorul titular, în condițiile în care amândoi merg și predau la clasă.”

Efectul acestei măsuri este abandonarea orelor suplimentare de către profesorii titulari. Din acest motiv, școlile întâmpină dificultăți în acoperirea posturilor vacante la discipline reale precum matematică, fizică, chimie sau informatică. Pentru a rezolva criza temporară, directorii de școli apelează frecvent la studenți sau la personal asociat.

Nemulțumirile sindicaliștilor: „Salariu de zilier”

Reprezentanții profesorilor confirmă avertismentele lansate de șeful ISMB. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), George Purcaru, a adus în atenție o cifră alarmantă: peste 6.300 de profesori necalificați profesează în prezent în învățământul românesc.

Mai mult, calculele realizate de Edupedu.ro au susținut cele prezentate de FSLI. Un profesor debutant cu studii superioare, master didactic și formare pedagogică primește aproximativ 22 de lei pe oră, în regim de plata cu ora. Această sumă este comparabilă cu venitul unui zilier necalificat.

Președintele FSLI, Simion Hăncescu, a calificat aceste tarife drept „absolut revoltătoare”.

„Suma este de 20 și ceva de lei pentru un profesor debutant și ajunge până la 30 de lei pentru un profesor cu experiență”, a declarat liderul de sindicat într-un interviu recent.

Situația a devenit și mai complicată după 1 iulie 2026. În urma intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 146/2026 pentru majorarea salariului minim pe economie, indicatorul folosit la calculul plății cu ora s-a modificat automat. Paradoxal, acest lucru a condus la un tarif orar și mai mic pentru cadrele didactice plătite în acest regim.

Promisiunile Guvernului: O posibilă creștere cu 25%

În fața valului de nemulțumiri, Ministerul Educației a anunțat că lucrează la o posibilă ajustare a tarifelor. Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a avansat posibilitatea unei majorări a tarifului orar.

Întrebat dacă majorarea ar putea fi de 50%, Ionescu a nuanțat afirmațiile.

„Din calculele pe care noi le-am făcut, am putea merge undeva în jur de 25%, dar cifrele nu pot fi avansate ca cifre finale până în momentul în care nu avem bugetul pe 2027”, a precizat ministrul delegat.

Până la clarificarea situației bugetare, deficitul de profesori calificați disponibili pentru plata cu ora riscă să se adâncească, și pune presiune suplimentară pe directorii de școli care trebuie să asigure continuitatea cursurilor.