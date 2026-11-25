Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că nu există dovezi care să demonstreze implicarea Federaţiei Ruse în evenimentele care au dus la anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

Declaraţiile au fost făcute miercuri, la Prima News, la emisiunea „Prima Pagină” by Cotidianul, moderată de Alina Manolache, redactor șef al Cotidianul, la două zile de la prezentarea unui așa-zis raport al anulării prezidențialelor din 2024 de către președinta Comisiei de cercetare a abuzurilor, Laura Gherasim.

„Păi nu cred că mai susţine nimeni acum că Rusia ar fi vinovată. Nu că nu şi-ar fi dorit Rusia să facă nu ştiu ce năzdrăvănii prin România, dar nu reiese de niciun fel că a fost într-un fel sau altul implicată Federaţia Rusă”, a declarat miercuri seară, la Prima News, Petrişor Peiu.

Petrișor Peiu: „Cine acuză trebuie să aducă probe, nu cel care se apără”

El a spus că, în lipsa unor informaţii concrete, încearcă să analizeze situaţia logic şi a invocat principiul potrivit căruia cel care formulează o acuzaţie trebuie să o susţină cu dovezi.

În opinia sa, cei care afirmă că Federaţia Rusă ar fi fost implicată în favoarea lui Călin Georgescu sau a altor persoane trebuie să prezinte probele care stau la baza acestor susţineri.

„Acum eu, când n-am informaţii, încerc să fiu logic. Cine acuză trebuie să aducă probe, nu cine se apără. Adică cine a spus că Federaţia Rusă a fost implicată de partea domnului Georgescu sau nu ştiu a cui, să vină să pună probele pe masă, aşa se face. Nu eu, când mă apăr, trebuie să probez”, a afirmat politicianul.

Pentru a-şi argumenta poziţia, Peiu a folosit un exemplu ipotetic, referitor la o presupusă afirmaţie jignitoare, susţinând că persoana care formulează acuzaţia trebuie să demonstreze că aceasta este adevărată.

Peiu, întrebat dacă AUR se bazează pe declaraţiile ambasadorului Rusiei

Peiu a evitat un răspuns tranșant cu privire la cât este de credibilă declarația ambasadorului Rusiei la București, care a spus că Moscova nu s-a implicat în alegerile din 2024.

„Există o critică şi anume că singurul argument din acest document al AUR este faptul că aşa a spus ambasadorul Rusiei la Bucureşti, că Rusia nu s-a implicat. Îl credem pe ambasador?”, a întrebat Alina Manolache.

Petrişor Peiu a evitat un răspuns și a revenit asupra necesităţii prezentării unor dovezi care să susţină acuzaţiile aduse Federaţiei Ruse.

„Păi, încă o dată, noi, dacă este să credem o acuzaţie, acuzaţia este că Federaţia Rusă a fost implicată. Trebuie să vedem dovezi”, a spus acesta.

Politicianul a precizat că nu poate exclude o eventuală implicare a Rusiei, dar a susţinut că nu există suficiente informaţii pentru a stabili dacă aceasta a avut loc.

În schimb, a respins categoric posibilitatea ca Rusia să fi acţionat în favoarea AUR.

„Acum eu nu neg că a fost implicată, sigur n-a fost implicată de partea noastră. Asta vă pot spune cu certitudine. Dacă a fost sau nu implicată, nimeni nu poate şti. Dar cine acuză trebuie să şi spună de ce face această acuzaţie”, a conchis Petrişor Peiu.

Așa-zisul raport al AUR

Discuţia a avut loc în contextul prezentării, în urmă cu două zile, a raportului intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, prezentat luni, 23 noiembrie, de deputata AUR Laura Gherasim, preşedinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera Deputaţilor.

Documentul, care cuprinde peste 430 de pagini, analizează circumstanţele anulării alegerilor prezidenţiale din 2024, decizia Curţii Constituţionale şi rolul instituţiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.

Raportul reprezintă demersul AUR de a examina modul în care s-a ajuns la anularea procesului electoral, iar una dintre temele abordate în dezbaterea publică este cea privind presupusa implicare a Federaţiei Ruse.