Declarațiile politicianului au fost făcute în contextul discuțiilor privind relația dintre AUR și Georgescu, dar și cu privire la susținerea reală pe care partidul i-o oferă.

Petrișor Peiu, despre membrii AUR care-l susțin pe Călin Georgescu.

Peiu susține faptul că foarte mulți membri ai AUR se numără printre susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

„Sunt suspiciunile astea. Eu, din ce văd pe bază statistică, majoritatea colegilor mei, adică chiar o largă majoritate a colegilor mei, l-au susţinut pe domnul Georgescu”, a declarat Petrişor Peiu, la emisiunea „Prima Pagină” by Cotidianul.

Reprezentantul AUR a explicat faptul că, la alegerile din 2024, l-a votat pe George Simion, nu pe Georgescu.

„Nu, am zis că majoritatea. Eu nu am avut prilejul să-l susţin, pentru că la alegerile din 2024 am votat cu George Simion. La alegerile din 2025, cu George Simion”, a adăugat Peiu.

Relația dintre Călin Georgescu și AUR

În spațiul public au existat numeroase comentarii cu privire la modul în care AUR l-a susținut pe Georgescu.

Partidul ar fi fost acuzat de faptul că se folosește de notorietatea lui, fără a-i acorda un sprijin real.

„Deci, în schimb, colegii mei, am colegi care l-au, care îl cunosc. Pentru că domnia sa a fost într-o legătură bună cu Partidul AUR după 2020, o perioadă. Şi am mulţi colegi de partid de acum care l-au cunoscut şi care îl susţin foarte puternic”, mai spune Peiu.

Politicianul s-a ferit însă să ofere detalii cu privire la identitatea membrilor care îl susțin pe Georgescu.

Relația dintre Georgescu și AUR

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a fost înființat oficial în anul 2019. Membrii săi fondatori sunt George Simion, lider al formațiunii, și Claudiu Târziu.

Georgescu a avut în permanență un sprijin în rândul acestei formațiuni politice. Mai mult, Simion l-a propus pe Georgescu drept o opțiune pentru funcția de prim-ministru în momentul în care AUR a devenit partid parlamentar.