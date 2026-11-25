USR a anunțat depunerea unui proiect de lege care ar rezolva problemele grave care blochează activitatea Agenției Naționale de Integritate despre care spune că a ajuns sub controlul politic al PSD.

Formațiunea condusă de Dominic Fritz spune că activitatea agenției ar fi acumulat în ultimii ani probleme de natură să-i blocheze activitatea. Mai mult, aceasta ar fi devenit un instrument folosit de PSD pentru a-i scoate pe tuşă pe adversarii politici.

Un proiect de lege și cinci probleme

Problemele pe care le rezolvă inițiativa legislativă, spune USR, sunt: conducere discontinuă și concursurile viciate, Consiliul de control „care nu controlează nimic”, auditul „făcut în familie”, miile de dosare blocate și de soluții date la „loterie” și haosul din administrație și avizele date fără nicio valoare.

PSD că „foloseşte instituţiile statului pentru a-şi hărţui sau elimina adversarii politici. După Dominic Fritz, PSD l-a luat la ţintă pe colegul nostru Radu Miruţă”, spune USR într-un comunicat remis presei miercuri.

Anunţul partidului vine după ce vicepreşedintele partidului Radu Miruţă a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pentru că a desfăşurat activităţi de expert judiciar în mandatul de deputat.

În urmă cu șase ani, deputatul, fost ministru al Apărării, spune că a consultat în scris ANI, care i-ar fi răspuns că nu există nicio incompatibilitate între cele două activități ale sale.

„O agenție care trebuie să vâneze averi, vânează un om care nu a luat niciun leu”

Reprezentanții partidului spun că „o agenţie care trebuie să găsească averile ilicite ajunge să vâneze un om care nu a luat niciun leu, pentru o expertiză pe care ANI i-a zis că o poate face”.

„ANI nu vede blăniţele de la botez, ANI nu vede cutiile de pantofi din conturile pesediştilor, nu vede maşinile de sute de mii de euro din parcările instituţiilor din România. Probabil că nu le vede pentru că sunt toate roşii, la fel cum roşu este şi cel care conduce astăzi ANI, fost consilier al premierul PSD Tudose, un om care a picat primul concurs”, spune USR referindu-se la președintele ANI, Bogdan Sticlosu.

„În schimb vede cei zero lei încasaţi de Miruţă. De fapt, Radu este incompatibil cu PSD. Este incompatibil cu furtul din banii publici, îndesaţi de pesedişti în cutii de pantofi sau portbagaje ale baronilor. Este incompatibil cu toţi securiştii care vor să controleze în continuare statul român. Nu vom renunţa şi nu ne vor intimida, oricât de mult încearcă”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaţilor USR.

„Conducere discontinuă și concursuri viciate”

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei a spus că, deși a fost înființată pentru a supraveghea integritatea în funcțiile publice, ANI a ajuns „o bâtă politică, pe care unii o folosesc împotriva adversarilor politici”.

De vină sunt „conducerea discontinuă şi concursurile viciate”, spun reprezentanții USR.

Între iunie 2025 şi mai 2026, ANI a stat fără un preşedinte plin. Apoi a urmat un concurs anulat, unul fără niciun candidat admis şi unul organizat sub presiuni interne.

„Mai grav, s-a ajuns ca regulile concursului să se discute chiar la sediul ANI, cu conducerea interimară la masă, adică exact cu cei care candidează. Nu poţi cere altora imparţialitate când tu îţi scrii singur regulile concursului”, acuză USR.

„Consiliu de control care nu controlează nimic”

O altă problemă semnalată de USR în funcționarea ANI este Consiliul de control”, despre care USR spune că „nu controlează nimic” și că este dependent total de ANI.

„Consiliul Naţional de Integritate, care ar trebui să vegheze asupra activităţii ANI şi să-i asigure independenţa faţă de factorul politic, există doar pe hârtie.

CNI funcţionează ca o simplă anexă a ANI, fără nicio putere reală de control asupra agenţiei”. De aceea, USR propune ca CNI să devină independent și să primească atribuții reale de control, fără a mai depinde financiar și prin resursa umană de ANI.

Cât privește auditul în baza căruia ANI își alege ce să verifice, USR propune ca acesta să fie comandat și plătit de Senat.

De asemenea, formațiunea condusă de Dominic Fritz propune ca CNI să verifice ANI și în privința repartizării dosarelor.

„Din cauza lipsei de inspectori, sunt mii de dosare care, de ani de zile, zac în sertare. Cetăţenii care fac sesizări aşteaptă enorm sau nu primesc niciun răspuns. Soluţia propusă: CNI va putea verifica ANI, inclusiv neanunţat, inclusiv cu privire la repartizarea aleatorie a dosarelor şi va putea dispune măsuri de remediere. CNI nu va decide pe fond soluţii, nu va lua locul inspectorului. Nu umblăm la dosare, umblăm la reguli”, arată comunicatul USR.