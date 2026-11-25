Deputatul social-democrat consideră că problemele din sistemul de sănătate au fost depășite odată cu revenirea lui Alexandru Rogobete la conducerea Ministerului Sănătății.

„Nu-i oprește nimeni să depună moțiune dacă au motive. Însă ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament e un circ pe care l-au provocat cei de la USR. Nu ne aşteptam la altceva. Şi cred că aici domnul Rogobete, chiar dacă n-a insistat astăzi la moţiune pe aceste elemente, ar putea să spună, aşa, să se mândrească cu faptul că, în prima săptămână de când a revenit la Ministerul Sănătăţii, a reuşit să rezolve multe din problemele cu care, de exemplu, domnul Bolojan s-a confruntat chiar şi interimar în anul 2026, o parte din anul 2026, putea să le rezolve, avea pixul de premier în mână şi nu le-a rezolvat”, susține deputatul social-democrat.

Bogdan Cojocaru, atac la PNL și USR

Social-democratul a criticat decizia PNL și USR de a depune și vota moțiunea simplă împotriva ministrului PSD al Sănătății.

Acesta susține că USR încearcă să blocheze orice măsură pe care PSD o consideră benefică pentru România.

„Din păcate pentru noi, cei care au guvernat alături de domnul Cîțu, Orban, acum au fost alături de domnul Bolojan. Se pare că nu și-au uitat vechile obiceiuri, în sensul de a distruge tot ceea ce se întâmplă bun în jurul lor”, susține deputatul PSD.

Bolojan, punte între USR și PNL

Parlamentarul social-democrat a explicat și rolul pe care Ilie Bolojan îl joacă în relația pe care PNL o are cu USR.

„E clar că în momentul în care munceşti şi nu doar faci declaraţii politice, e clar că deranjezi pe personaje ca Bolojan, USR sau personaje din USR. Dar domnul Bolojan oricum e foarte apropiat de cei de la USR. Probabil în următoarea perioadă, raportându-ne şi la subiectul cu care aţi început, probabil în următoarea perioadă vom vedea că dumnealui devine un fel de preşedinte al PNL-USR şi aşa mai departe” ,a adăugat parlamentarul.

În privința scandalului din interiorul PNL, întețit și de situația membrilor care riscă excluderea, deputatul PSD a precizat că: „Nu duc eu sau nu port eu de grijă celor din PNL care sunt hăituiţi sau urmează a fi excluşi. E strict treaba lor să îşi rezolve problemele la nivel intern, pentru că, indiferent că vor fi excluşi sau nu, nu vor fi altceva decât tot nişte penelişti care au guvernat împreună la un moment dat cu Bolojan”.