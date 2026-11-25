Uniunea Europeană respinge afirmația Washingtonului conform căreia Europa alimentează supracapacitatea industrială globală, după ce administrația Trump a propus un tarif de 15% pentru blocul celor 27 de țări, scriu Politico și BBC.

Biroul Reprezentantului Comerțului din SUA, condus de Jamieson Greer, a constatat că 14 parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, China și Japonia, au deflatat artificial prețurile prin inundarea piețelor cu bunuri fabricate. Decizia vine în urma unei anchete comerciale lansate în martie.

Bruxellesul contestă concluzia Washingtonului. „Vom studia concluziile. În același timp, respingem cu tărie premisa că Europa este o sursă de supracapacitate structurală. Dimpotrivă, Europa se numără printre țările cele mai expuse la supracapacitate”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, într-un comunicat.

„UE și SUA împărtășesc o preocupare reală cu privire la supracapacitatea globală, o mare parte din aceasta fiind determinată de stat și concentrată în țări terțe. Regretăm lipsa unei acțiuni comune”, a adăugat el.

Supracapacitatea industrială globală apare atunci când capacitatea totală de producție a fabricilor din lume depășește cererea globală de bunuri, ducând la oferte excedentare și la scăderea prețurilor.

Trump lovește în partenerii comerciali ai SUA. Din nou

Această nouă ofensivă tarifară a fost declanșată după ce taxele vamale anterioare, supranumite „Liberation Day” (Ziua Eliberării), au fost declarate ilegale de Curtea Supremă.

Noile tarife comerciale aplicate importurilor vor lovi mulți dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Americii, vizând direct China, Uniunea Europeană și alte 12 jurisdicții.

Greer a propus miercuri un tarif de 15% pentru Uniunea Europeană, în conformitate cu plafonul convenit în armistițiul comercial transatlantic încheiat în iulie 2025 între președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Greer, care se așteaptă să participe telefonic lunea viitoare la o reuniune a miniștrilor europeni ai comerțului, se poate aștepta la o reacție negativă la ancheta privind capacitatea excesivă.

De asemenea, se așteaptă ca miniștrii UE să aducă în discuție lipsa de progrese în ceea ce privește reducerea tarifelor vamale la produsele UE care conțin oțel – unele dintre acestea fiind încă supuse unor taxe americane de până la 50%.

Ancheta privind supracapacitatea, lansată în temeiul Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, este a doua dintre cele două anchete comerciale inițiate în primăvară, ca parte a misiunii administrației Trump de a-și reconstrui zidul tarifar.

Trump, de neoprit

După ce taxele „reciproce” impuse de Trump în 2025 au fost invalidate la începutul acestui an de către Curtea Supremă a SUA, administrația a impus un tarif de 10% Uniunii Europene, invocând îngrijorarea că Bruxellesul nu a reușit să interzică importul de bunuri fabricate prin muncă forțată.

Se va aplica cel mai mare dintre cele două tarife, în loc ca cele două să fie adunate, a declarat un oficial american de rang înalt, citat de Politico.

Oficialul a adăugat că taxele propuse ar putea intra în vigoare cel mai devreme în ianuarie, după ce USTR va organiza audieri și va primi comentarii publice.

Președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, Bernd Lange, a criticat aspru concluziile raportului USTR, numindu-le „absurde”.

„Oricine se aștepta la ape mai calme după alegerile de la jumătatea mandatului s-a înșelat. Puțini se așteptau cu adevărat la asta”, a spus Lange într-un comunicat, referindu-se la votul din 3 noiembrie care a returnat majorități ferme democraților în Senat și Camera Reprezentanților.

„Nici decizia Curții Supreme, nici verdictul alegătorilor nu l-au influențat pe Donald Trump. Când o instanță anulează temeiul juridic al tarifelor sale, el caută un altul. Scopul său rămâne același. Folosește tarifele pentru a pune presiune pe partenerii comerciali și pentru a le stoarce tot mai multe concesii.”