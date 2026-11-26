Motorul care rămâne rece

Problema de fond, arată SWR3, e că pe distanțe mici motorul nu are timp să se încălzească până la temperatura la care funcționează cel mai bine, iar de aici pornește o serie întreagă de efecte tehnice.

Cât timp mașina se află în faza de pornire la rece, uleiul are încă o consistență vâscoasă și nu ajunge să circule cum ar trebui prin instalație.

Piesele aflate în mișcare nu sunt astfel unse corespunzător și se uzează mai mult. Repetate des, asemenea drumuri pot face ca motorul să reziste semnificativ mai puțin, susțin experții.

Apa care nu apucă să se evapore

O altă problemă ține de umezeală. Dacă pe un traseu lung motorul atinge o temperatură suficient de mare încât apa condensată să se evapore, la deplasările scurte aceasta se adună în motor, dar și în sistemul de evacuare, și nu mai dispare.

Odată amestecat cu uleiul, condensul poate duce la degradarea acestuia, potrivit sursei citate.

Consum mai mare de carburant

Un motor rece are, în plus, un randament mai slab și arde mai mult combustibil. Ca reper, sunt considerate scurte, în general, deplasările de sub 10 kilometri.

Solicitări mari pentru baterie și frâne

Și bateria are mult de suferit în cazul deplasărilor scurte. Alternatorul o încarcă în totalitate doar pe parcursul drumurilor mai lungi, astfel că pe trasee mici ea nu reușește să recupereze energia folosită la pornire.

Situația se agravează în sezonul rece, când temperaturile scad, mai ales în cazul unui acumulator care are deja câțiva ani de utilizare.

Frânele se uzează, la rândul lor, mai repede. Pe drumul până la magazin, când traseul e scurt și are mai multe semafoare, opririle repetate nu lasă sistemul de frânare să se răcească suficient, motiv pentru care acesta se degradează într-un ritm accelerat.

Pentru șoferii care circulă mai ales pe distanțe mici, cele mai vulnerabile piese rămân așadar motorul, sistemul de evacuare, bateria și frânele, conform aceleiași surse.

Soluții pentru cei care nu pot evita traseele scurte

Specialiștii propun câteva măsuri simple care limitează uzura mașinii, destinate celor care nu pot ocoli deplasările scurte în viața de zi cu zi.

Prima recomandare privește organizarea drumurilor. Acolo unde mașina nu e neapărat necesară, transportul public sau bicicleta sunt alternative de preferat, iar atunci când autoturismul este folosit, mai multe comisioane pot fi rezolvate pe același traseu.

Experții sfătuiesc, de asemenea, ca o dată pe săptămână, aproximativ, șoferii să facă un drum mai lung, care să permită motorului să atingă temperatura optimă.

A doua vizează felul în care mașina este condusă și întreținută. Plecarea de pe loc se face fără turații bruște cât timp motorul e rece, uleiul se schimbă la intervale mai scurte, cu lubrifianți de calitate mai bună, iar bateria poate fi încărcată, la nevoie, cu un redresor extern.

Pe termen lung, pentru cei care circulă exclusiv în oraș, o mașină urbană cu motor mai mic sau un vehicul electric sunt alegeri mai potrivite, potrivit SWR3.

Ce tip de motor suportă mai greu drumurile scurte

Fie că funcționează pe benzină, fie pe motorină, ambele tipuri de motoare au de suferit de pe urma deplasărilor scurte la rece.

Mașinile diesel sunt totuși mai expuse, pentru că motorul lor are nevoie de mai mult timp ca să se încălzească până la temperatura optimă de funcționare.

Situația stă diferit la mașinile electrice și la cele hibride, care tolerează mai bine traseele scurte, deoarece nu trec prin etapa de încălzire a unui motor termic. La hibrid, avantajul se păstrează atunci când circulă în modul electric.

„Singurul dezavantaj major apare la vehiculele electrice pe timp de iarnă: atunci când temperatura exterioară scade sub zero grade Celsius, iar bateria este rece, consumul de energie crește considerabil”, arată sursa citată.